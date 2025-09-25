dr

20 plaintes pour «tentative de meurtre» contre le chauffard lausannois

Deux blessés, une foule paniquée et désormais 20 plaintes pour «tentative de meurtre» contre un automobiliste lausannois.

Un automobiliste de 56 ans a forcé le passage au milieu d’une manifestation propalestinienne à Lausanne le 6 septembre dernier. Bilan: deux blessés légers et une vive panique. Comme le rapporte 24 Heures ce mardi, une vingtaine de plaintes pénales ont depuis été déposées contre lui, notamment «pour tentative de meurtre et mise en danger de la vie d’autrui».

Les images 👇 Vidéo: watson

Interpellé juste après les faits, l’homme avait passé deux nuits en détention provisoire avant d’être relâché. Dans la presse, il a affirmé n’avoir «rien voulu de tout cela», expliquant qu'il pensait être confronté à un blocage de route mené par des militants du climat.

L’affaire a rapidement pris une dimension politique. Au Conseil communal, plusieurs élues ont dénoncé le manque de réactivité des forces de l’ordre et une sécurisation insuffisante du carrefour, relate 24 Heures. Léonie Kovaliv (Ensemble à Gauche), présente sur place, a décrit la peur ressentie par les familles, enfants et personnes âgées.

Le municipal de la Sécurité, Pierre-Antoine Hildbrand (PLR), a de son côté défendu l’action de la police en livrant quelques détails. Un motard aurait tenté d’intercepter le conducteur en frappant son véhicule, sans succès. A proximité se trouvait un employé des TL. Tous deux, choqués, ont, eux aussi, déposé plainte.

Les agents présents n’étaient pas équipés pour stopper le véhicule, et l’usage d’une arme était jugé inconcevable dans un tel contexte, rappelle le municipal. Le conducteur avait finalement été évacué par la route pour éviter d'être pris à partie par les militants lancés à sa poursuite. (jah)