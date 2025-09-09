Une vidéo montrant l'interpellation du conducteur de la voiture qui a traversé dangereusement la foule sur la pont Chauderon a été largement commentée sur les réseaux watson

Voici pourquoi la police a serré la main du chauffard lausannois

Une vidéo montrant l'automobiliste ayant foncé dans la foule à Lausanne serrer la main d'un policier lors de son arrestation indigne. Les forces de l'ordre sont accusées de «complaisance». Voici ce qu'il s'est vraiment passé.

«Un malade a failli tuer des enfants en fonçant volontairement dans la foule à Lausanne et la police... lui serre la main»

Sur X, le compte Rebel-ch dénonce l'interpellation de l'automobiliste ayant roulé à travers un groupe de manifestants à Lausanne samedi. Sur la vidéo, on voit le conducteur sortir de la voiture, serrer la main d'un agent de police, échanger quelques mots et inspecter son véhicule. Le compte insiste:



«Il a même le temps de contrôler sa voiture pour voir si elle n'a pas trop souffert»

Voici les images 👇 Vidéo: watson

Lorsque l'homme se trouve sur le côté arrière droit de sa voiture, il fait un geste de la jambe, comme pour montrer les coups de pied des manifestants à l'encontre de son véhicule. Des images, largement commentées sur les réseaux, qui ont suscité de vives réactions, autant du côté du POP vaudois que des collectifs propalestiniens. Ceux-ci affirmaient lundi:

«Les images de l'interpellation montrent un traitement d'une indulgence inacceptable»

De son côté, le POP dénonce: «une conversation détendue, une poignée de main et l'attention portée aux dégâts.» Contacté par watson, Lucas Schalbetter, président du POP Vaud qui a regardé la vidéo, souligne:

«Les policiers ont affaire à quelqu'un qui a mis en danger la vie de dizaines de personnes, ce n'est pas un simple excès de vitesse, nous dénonçons leur comportement complaisant vis-à-vis de cet homme.» Lucas Schalbetter, président du POP Vaud

Alors que s'est-il vraiment passé ce samedi en fin de journée? Michel Gandillon, porte-parole de la police de Lausanne revient sur le déroulé des événements. Il explique que la voiture qui a traversé la foule a continué sa course jusqu'au sud du pont Chauderon et a été arrêtée par un motard de la police alors que des personnes couraient en sa direction pour tenter de la rattraper.

«A ce moment-là, la police a escorté la voiture jusqu'au quartier de Sévelin pour éviter la confrontation avec les manifestants» Michel Gandillon, porte-parole police de Lausanne

C'est à Sévelin que le groupe accident de la police est intervenu et a fait les constats d'usage. Michel Gandillon confirme que la vidéo de la poignée de main circulant sur les réseaux sociaux a été prise à Sévelin lors de l'intervention du groupe accident.

«Le policier ne connaissait pas le conducteur, celui-ci lui tend la main en sortant de sa voiture et par politesse, le policier le salue» Michel Gandillon, porte-parole police de Lausanne

Interrogé sur l'attitude jugée «complaisante» de la police sur l'extrait vidéo Michel Gandillon explique que le groupe accident a été appelé sur les lieux avec, comme information, un accident faisant deux blessés légers «sans explications du contexte global». Du côté du Ministère public vaudois, Vincent Derouand porte-parole du Ministère public explique:

«Il est très vraisemblable que la personne du groupe accident n'était pas au courant de ce qui s'est passé» Vincent Derouand, responsable communication Ministère public vaudois

En effet, selon le porte-parole, il est difficile de déterminer exactement le moment où le Ministère public vaudois a été informé des événements «qui s'enchaînent rapidement». A la lumière de ces explications, Lucas Schalbetter, président du POP Vaud maintient ses critiques.

«L'unité dans laquelle travaillent les policiers en question m'importe peu, ce n'est pas un élément fondamental. Cette interpellation reste complaisante au vu de ces événements choquants.» Luca Schalbetter, président POP Vaud

Luca Schalbetter estime que le POP Vaud et les militants propalestiniens «ne vont pas se laisser intimider par ce genre de pratique» et continueront de dénoncer le génocide à Gaza. Le parti va interpeller le conseil communal lausannois au sujet du dispositif policier lors de la manifestation et des comportements des agents lors de l'interpellation.