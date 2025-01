Des coups de feu auraient fait un blessé à Lausanne

Contactée par le journal, la police cantonale vaudoise confirme qu'une intervention a eu lieu dans le secteur. Elle ajoute que la situation est désormais sous contrôle et qu'il n' y a «aucun danger pour la population». Elle donnera plus d'informations dans la matinée.

Dès le premier janvier 2025, les nouvelles règles de circulation permettent de sanctionner plus efficacement et simplement le bruit excessif des véhicules, mais ça implique bien plus. Explications.

De nouvelles règles de circulation sont désormais appliquées dès le 1ᵉʳ janvier 2025. L'une d'elle a attiré notre attention. Elle stipule qu'il est désormais explicitement interdit de produire du bruit d'échappement, notamment des détonations, si cela peut être évité 👇🏽.