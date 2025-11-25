Les manifestations s'enchaînent à Lausanne (images d'archives). Image: Keystone

Ces manifestations vont secouer Lausanne cette semaine

Des défilés organisés par le Collectif de la grève féministe et les syndicats de la fonction publique vont se tenir mardi et mercredi dans la capitale vaudoise. Des perturbations de la circulation sont à prévoir.

Ce mardi, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une manifestation organisée par le Collectif de la grève féministe Vaud se déroulera à Lausanne.

«Depuis le début de l’année, 28 femmes ont été assassinées en Suisse parce qu’elles étaient des femmes, dénonce le mouvement dans un communiqué. Ces meurtres ne sont que la pointe émergée de l’iceberg des violences psychologiques, économiques, administratives, sexuelles et sexistes».

Le rassemblement est prévu à 18h30 à Montbenon et sera suivi d'un cortège qui empruntera le chemin suivant: rue du Grand-Chêne, place Saint-François, rue du Grand-Pont, place Bel-Air, rue Haldimand et place du 14 juin.

La fin de la manifestation est prévue vers 22h00.

Contre les coupes budgétaires

Mercredi, c'est une manifestation organisée par les syndicats de la fonction publique qui aura lieu dans la capitale vaudoise. Après le 2 octobre et le 18 novembre dernier, il s'agira à nouveau de protester contres les mesures d'économies prévues dans le budget 2026 du Conseil d'Etat.

Après une réunion prévue à 17h30 à Montbenon, le cortège empruntera le chemin suivant: avenue Jules-Gonin, rue du Grand-Chêne, place Saint-François, avenue Benjamin-Constant, rue Saint-Pierre, rue Caroline, pont Bessières, rue Pierre-Viret, rue de l’Université, rue de la Barre, place du Château. La fin de la manifestation est prévue dans ce cas vers 20h00.

Pour ces deux événements, des perturbations du trafic sont à prévoir, indique la police municipale lausannoise. Cette dernière procédera à des déviations de circulation et recommande vivement l’utilisation des transports publics. (jzs)