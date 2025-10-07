La région lémanique a triste mine. Image: Keystone, montage watson

Voici les cantons qui vont faire le plus de bénéfice en 2026

Pour leur budget 2026, les cantons affichent d'impressionnantes différences, allant de forts déficits à de rondelets bénéfices. Voici les bons et les mauvais élèves.

Plus de «Suisse»

Les cantons suisses ne sont pas logés à la même enseigne au regard des budgets qu'ils ont établis pour 2026. Sur les 22 d'entre eux qui ont présenté un budget, la moitié affiche un déficit alors que l'autre s'en sort avec un bénéfice.

De très fortes disparités

A l'heure actuelle, Saint-Gall, Appenzell Rhodes-Intérieures, Appenzell Rhodes-Extérieur ainsi que les Grisons n'ont pas encore présenté de budget pour 2026. Comme le déclare le président de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances Ernst Stocker:

«Les cantons se trouvent dans des situations très différentes. Environ 60% d'entre eux prévoient un déficit pour l'année prochaine»

Zoug est le canton qui prévoit le plus gros bénéfice pour 2026 avec un excédent de 370 millions de francs dans ses caisses. Il est suivi par Berne qui budgétise un surplus de 365 millions. A contrario, l'Arc lémanique tire la langue. Genève table sur un déficit de près de 410 millions, le plus gros du pays, alors que Vaud prévoit un trou de 331 millions. Ernst Stocker analyse:

«Les cantons sont confrontés à des réalités et à des conditions différentes. Les différences en matière de structures économiques ou démographiques ont une incidence sur leurs finances.»

Des mesures draconiennes

A Genève, le Conseil d'Etat explique ce déficit «extrêmement important» par une croissance des charges totales nettement plus rapide que celle des revenus. Pour contenir la progression des charges, l'exécutif genevois propose des mesures d'économie à hauteur de 177,7 millions. Les communes sont priées de passer à la caisse en participant au coût de la péréquation cantonale et l'annuité des fonctionnaires est suspendue.

Le déficit projeté est aussi important dans le canton de Vaud, et ce, malgré un plan d'économie de 305 millions de francs. Christelle Luisier, présidente du Conseil d'Etat vaudois, explique:

«Nous devons relever le défi de manière collective»

Les nouvelles coupes se traduisent par des baisses de subventions, notamment pour l'action sociale (46 millions), la santé (24) ou encore les hautes écoles (22). Le personnel de l'Etat est aussi impacté avec des coupes prévues de 51 millions, soit 17% des mesures totales.

Le Jura est le dernier canton romand à afficher un déficit (16,2 millions de francs) pour 2026. Les autorités notent toutefois que le résultat pourrait s'améliorer si la BNS procède à un versement. Comme l'a indiqué le Gouvernement jurassien:

«Il s’agit d’un budget de transition, marqué à la fois par l’accueil de Moutier et par le changement de législature cantonale.»

Pour expliquer ces déficits, Ernst Stocker avance le fait que les dépenses cantonales les plus importantes concernent les domaines de l'éducation, des affaires sociales et de la santé:

«Ces dernières années, elles ont augmenté plus fortement que les recettes dans plusieurs cantons. Cette tendance se confirme dans les budgets 2026.»

Des avantages pour les contribuables

Canton avec le deuxième plus gros bénéfice (365 millions) annoncé, Berne a pu compenser la forte augmentation des charges dans le secteur de la formation, en particulier par une hausse des rentrées fiscales et des versements compensatoires au titre de la péréquation financière nationale.

Le canton espère d'ailleurs réduire son endettement de plus de 200 millions de francs sur quatre ans, de 2026 à 2029, malgré les besoins d’investissement élevés.

Berne, comme Lucerne d'ailleurs, entend donc faire profiter ses contribuables de ces résultats positifs. Après les allégements fiscaux accordés aux entreprises en 2024 et aux particuliers en 2025, le gouvernement bernois a inscrit d’autres mesures fiscales échelonnées de 2027-2029. Le président de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances, Ernst Stocker souligne:

«Chaque canton est libre de définir ses propres paramètres fiscaux. Ces dernières années, les recettes ont évolué de manière positive dans de nombreux endroits et cela joue certainement un rôle.»

Puiser dans les réserves

Avec deux bénéfices relatifs, Neuchâtel (14,6 millions) et le Valais (0,1 million) sont dans des situations similaires: les deux cantons sont allés prélever des fonds dans leurs réserves. Frédéric Mairy, vice-président du Conseil d'Etat neuchâtelois, souligne:

«Après plusieurs exercices influencés par une période favorable sur le plan économique et financier, le canton doit faire face aux premiers signes d’un retournement conjoncturel.»

Neuchâtel estime d'ailleurs qu'au niveau des recettes fiscales, les surtaxes douanières américaines auront surtout des conséquences sur le budget 2027.

Franziska Biner, la grande argentière valaisanne s'attend elle aussi à une période d'incertitude en lien avec la géopolitique mondiale, les risques de catastrophes naturelles (38 millions au budget 2026), et le programme d'allègement de la Confédération prévu pour 2027.

Enfin Fribourg affiche un petit bénéfice de 0,3 million de francs grâce à son travail de «priorisation des dépenses et de réévaluation des recettes», a expliqué le ministre des Finances Jean-Pierre Siggen. (sda/ats)