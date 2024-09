Les candidates défileront à Lausanne. Image: dr

Ce bar lausannois va accueillir les candidates à Miss Univers

Le concours de Miss Universe Switzerland fera escale au Bamee Bar, à Lausanne, pour présenter les candidates avant l'élection. La Lauréate ira ensuite représenter la Suisse au Mexique.

Vous avez toujours rêvé de voir un défilé de jeunes femmes fraîches comme la rosée? Mais, faute de concours Miss Suisse, vous avez la flemme d'aller à Dijon, Caen ou toute autre ville française pour admirer Jean-Pierre Foucault présenter le concours français pour la 677e année consécutive?

N'en jetez plus! Cette fois, les miss viennent à vous. Elles défileront sur un tapis rouge, devant le Bamee Bar. A Lausanne. Là où, habituellement, ce sont plutôt les bouteilles de rosé qui sont fraîches.

A Lausanne, il ne s'agira pas d'un défilé issu du concours de Miss Suisse; Miss Schweiz Organisation AG étant en faillite depuis 2020. Il faut dire que la compétition pour savoir quelle Suissesse était la plus belle «mais aussi la plus intelligente parce qu'une tête bien faite, ça compte aussi» battait de l'aile depuis plusieurs années.

Non, les jeunes femmes qui vous donnent rendez-vous au Bamee Bar dès 19 heures le jeudi 19 septembre sont toutes des candidates de Miss Universe Switzerland. Elles défileront sous vos yeux ébahis dans la capitale vaudoise avant de se rendre à Berne, le 28, pour l'élection.

D'ailleurs, l'heureuse élue ne portera pas le titre de Miss Suisse, le concours bernois permettra seulement de départager les candidates pour savoir laquelle ira représenter le pays au concours de Miss Universe au Mexique en novembre prochain.

Des miss et des shots

Quiconque a déjà passé une soirée au Bamee Bar, à s'envoyer un certain nombre de shots d'amaretto en massacrant La Ballade des Gens Heureux, peut légitimement hausser un sourcil. Comment se fait-il que l'établissement, situé à l'avenue de la Gare, serve d'écrin pour la présentation de ces miss?

Comme d'autres folles soirées avant celle-ci, on doit cette idée à Marco Reymond, le patron du restaurant spécialisé dans les fondues thaïes. Plus tôt dans l'année, le Lausannois avait fait venir Patrick Sébastien au D! Club pour une soirée façon «Bamee hors les murs», mais aussi, en 2022, Gérard Lenorman, l'auteur de la Ballade, hymne de l'inépuisable Bamee.

Alors quand on lui demande pourquoi il se lance cette fois dans l'organisation d'une soirée miss, le patron du resto aime jeter un coup d'œil dans le rétro.

«Ça fait 15 ans que le Bamee existe, et je pense qu'il faut constamment se réinventer. On a organisé des soirées au Montreux Jazz, au D! Club... Dans notre établissement, on a accueilli des équipes de foot, de hockey, des anniversaires, des EVJF, dont un avec la prestation d'un strip-teaseur, des expos photo... Alors pourquoi pas des miss?» Marco Reymond, patron du Bamee Bar et organisateur de folles soirées

C'est d'ailleurs lors de l'une de ses soirées Bamee hors les murs, cet été, qu'il fait la connaissance de Lina Poffet, la présidente du comité de Miss Universe Switzerland. Une idée un peu folle naît alors: puisque l'élection a lieu à Berne, il faut absolument organiser un événement en Suisse romande pour que le public rencontre les candidates. Quelques «tchin-tchin» plus tard, c'est décidé: cette soirée aura lieu au Bamee.

«Je remercie le comité de Miss Universe Switzerland et Lina Poffet, rencontrée lors d’une soirée ô combien festive au Montreux Jazz organisée par le Bamee, pour sa confiance» Marco Reymond, patron du Bamee Bar et organisateur de folles soirées

Une soirée festive «et improbable», comme il le dit lui-même, c'est aussi ce qui attend les curieux et les candidates. «La Ville nous a donné les autorisations pour que les miss défilent sur un tapis rouge, qui sera donc installé sur nos deux terrasses et le trottoir reliant celles-ci, il y aura un DJ, et c'est moi qui me chargerai de la présentation des jeunes femmes», se réjouit Marco Reymond, qui n'attend plus que le soleil en croisant les doigts.

Les clients, eux, se montrent déjà enthousiastes par cette énième soirée que leur mijote le patron du Bamee. «On a déjà beaucoup de réservations, ça fait très plaisir de voir que les gens sont réceptifs à des projets différents», sourit Marco Reymond. Et que les habitués se rassurent: les petits shots seront, eux aussi, bel et bien au rendez-vous.