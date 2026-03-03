«Le froid et la neige n’ont pas dit leur dernier mot» en Suisse
Le printemps météorologique a démarré sous le soleil et la douceur. Selon MétéoSuisse, la période actuelle est «résolument printanière», avec des températures exceptionnellement élevées pour une fin février.
La semaine passée, le thermomètre a grimpé en flèche. Alors qu’il dépassait rarement les 10°C sur le Plateau jusque-là, il a largement franchi les 15°C jeudi et vendredi. La hausse a été particulièrement marquée sur et aux abords du Jura. Plusieurs records mensuels ont été battus: 16,3°C à La Brévine, 17,6°C à La Chaux-de-Fonds et même 20°C à Fahy. Des valeurs inédites pour un mois de février dans ces localités.
Mais la dernière semaine de février est statistiquement propice aux records, cette douceur reste «notable». L’écart à la norme a atteint +13,6°C à La Chaux-de-Fonds, +13,5°C à Fahy et +12,7°C à La Brévine. Plus globalement, le 27 février, les températures affichaient environ 10°C au-dessus des normales saisonnières en journée.
MétéoSuisse relève par ailleurs qu’à La Chaux-de-Fonds, sept des dix températures maximales les plus élevées jamais enregistrées en février datent des sept dernières années:
Soleil et douceur pour début mars en Suisse
La tendance devrait se poursuivre ces prochains jours, une vaste zone de haute pression installée sur l’Europe maintenant des conditions stables.
Résultat attendu: temps sec et ensoleillé, avec des maximales comprises entre 15 et 18°C en Suisse romande et en Valais cette semaine. Selon les prévisions mensuelles de MétéoSuisse, la douceur pourrait se maintenir au moins jusqu’au milieu du mois de mars.
Pas encore les pneus d’été en Suisse
Malgré cet avant-goût de printemps, l’organisme fédéral appelle à la prudence. Aucun nouveau record n’est attendu à court terme, notamment parce qu’il est plus rare de battre des records mensuels en début de mois. Surtout, le printemps reste une saison de transition. Un changement de configuration atmosphérique pourrait rapidement «faire affluer de l’air polaire sur nos régions», prévient MétéoSuisse, éventuellement accompagné de précipitations.
Autrement dit: «le froid et la neige n’ont peut-être pas dit leur dernier mot», selon MétéoSuisse qui conclut clairement:
(hun)