assez clair, brumeux
Lausanne secouée par une nuit d’émeutes

Des émeutes ont éclaté dimanche soir à Lausanne après la mort d’un adolescent. Bus saccagé, incendies et affrontements ont secoué le quartier de Prélaz.
25.08.2025, 00:0425.08.2025, 06:04
Le quartier de Prélaz, à Lausanne, a connu une soirée de violences urbaines dimanche. Dès 21h30, rapporte 20 Minutes, plusieurs dizaines de personnes sont descendues dans la rue.

Selon la police cantonale vaudoise, contactée par nos confrères, environ une centaine d’émeutiers ont incendié du matériel urbain et des containers, avant de s’en prendre à un bus des transports publics lausannois, qui a été saccagé.

Emeutes à Lausanne.
Image: montage images tiktok

Toujours d’après 20 Minutes, la police cantonale vaudoise précise que les émeutiers, encagoulés, ont fait usage d’engins pyrotechniques de type mortier contre les policiers déployés sur place. Les opérations, menées conjointement avec la police municipale de Lausanne et d'autres polices communales, étaient encore en cours après 23h15. Les pompiers lausannois ont été mobilisés pour éteindre plusieurs incendies.

24 Heures rapporte que des vidéos diffusées en direct sur TikTok racontent la tension dans le quartier. On y voit des jeunes sur l’avenue de Morges, des poubelles en flammes, le bus endommagé, mais aussi des insultes et des déflagrations. Dans les commentaires, de nombreux internautes faisaient référence à la mort de l’adolescent survenue la veille.

Après la mort d'un ado

Après plusieurs heures, la situation s'est calmée vers 00h30, a ajouté la police sur le réseau social X. «Les forces de l'ordre ont partiellement quitté les lieux», mais elles ont maintenu une surveillance du quartier, est-il encore indiqué.

Cette flambée de colère survient au lendemain d’un drame. Dans la nuit de samedi à dimanche, un adolescent de 17 ans est mort au guidon d’un scooter volé, après avoir tenté de fuir la police et percuté un mur. Un incident qui a bouleversé le quartier et qui pourrait avoir déclenché les émeutes, selon plusieurs sources dont le Blick et la RTS.

Un adolescent de 17 ans meurt dans un accident de scooter à Lausanne

Plus tôt dans la journée, rapporte Blick, des habitants étaient venus déposer des fleurs à l’endroit de l’accident. Le soir venu, la colère aurait pris le dessus. (jah)

