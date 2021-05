Manifester? «C'est notre seul moyen d'être pris au sérieux»

Suisse

Grève pour l'Avenir: «C'est notre seul moyen d'être pris au sérieux»



A l'occasion de la Grève pour l'Avenir qui a lieu ce vendredi 21 mai, plus de 75 actions étaient prévues dans toute la Suisse. watson était présent à Lausanne. On vous raconte.

«A ceux qui veulent dominer le monde, le monde répond résistance». Ils étaient plus d'une centaine, à scander ces paroles à Lausanne vendredi après-midi, à l'occasion de la Grève de l'Avenir. watson est allé à leur rencontre.

Des luttes conjointes

Lucie 19 ans, pancarte à la main, nous confie ses motivations. «Participer à ces manifs est l'un des seuls moyens en tant que jeune, de faire entendre notre voix. Et de symboliser l'urgence climatique».

Tout comme l'amie qui l'accompagne, c'est une habituée de ces journées de mobilisation. «Marche de soutien aux militants de la Zad, grève féministe, marche pour le climat, J'en ai loupé aucune», explique Izia, 21 ans et engagée au comité des jeunes verts vaudois.

«On en parle depuis plus de 40 ans»

Parmi la foule, il y a aussi Cédric, 49 ans. Engagé au POP, il revendique notamment la gratuité des transports publics. Et dans une plus large mesure, «la fin du capitalisme mortifère». «On parle de l'urgence climatique depuis plus de quarante ans, manifestement, cette réalité n'est pas encore pris au sérieux par tout le monde». Pour Cédric, participer à la Grève pour l'Avenir, est donc la suite logique.

Si le climat reste au cœur des revendications de ce vendredi 21 mai, cette journée de mobilisation porte aussi des revendications féministes, pour un service public fort ou encore pour des conditions de travail plus justes.

Ils ont manifesté à Lausanne pour un avenir durable Vidéo: watson

La grève pour l'avenir en images 1 / 17 La Grève pour l'Avenir en images source: watson

