La mort du jeune Marvin lors d'une course-poursuite avec la police au guidon d'un scooter volé avait enflammé le quartier de Prélaz, à Lausanne. Keystone

Lausanne a connu une nuit sans émeutes

Le calme semble être revenu dans le quartier de Prélaz, où des violences étaient survenues en réaction à la mort du jeune Marvin. Pas de nouveaux débordements n'ont été signalés.

Après deux nuits d'émeute, le calme semble être revenu dans le quartier de Prélaz à Lausanne. Mardi peu avant minuit, aucun débordement n'a eu lieu, selon des journalistes présents sur place.

Quelques personnes se trouvaient certes dehors dans le quartier, mais la situation est restée paisible, du moins jusqu'à minuit. Des voitures de police se trouvaient également sur place.

«Le travail de prévention, la présence de notre dispositif sur place et les appels au calme ont permis d'éviter une nouvelle nuit d'émeute», a confirmé David Guisolan, porte-parole de la police cantonale vaudoise, mercredi en début de matinée.

Dimanche soir, un premier rassemblement d'une centaine de jeunes avait dégénéré, près des lieux où un jeune de 17 ans avait trouvé la mort au guidon de son scooter, alors qu'il fuyait la police. La situation s'était à nouveau dégradée lundi soir avec des jeunes encagoulés incendiant poubelles et containers.

On a vécu la deuxième nuit d'émeute à Lausanne Vidéo: watson

Des affrontements ont aussi eu lieu avec la police qui, confrontée à des jets de cailloux, barrières de chantier, mortiers et autres engins pyrotechniques, avait répliqué notamment avec des grenades lacrymogènes. Aucun blessé n'a été signalé. Les forces de l'ordre avaient toutefois indiqué avoir interpellé sept personnes.

Dispositif adapté

Mardi matin, le municipal lausannois en charge de la sécurité, Pierre-Antoine Hildbrand, avait annoncé un renforcement de la présence préventive pour tenter d'éviter une troisième nuit d'émeute.

«On adapte notre dispositif à mesure qu'on comprend la dynamique à l'oeuvre et la composition des groupes de personnes auxquelles on fait face», a-t-il expliqué, sans vouloir en dire davantage sur le dispositif policier prévu. (jzs/ats)