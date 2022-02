12 militants d'Extinction Rebellion condamnés à Lausanne

Les militants ont d'ores et déjà annoncé qu'ils feraient appel de ce jugement. (asi)

«Vous êtes du mauvais côté de l'histoire», a ajouté une autre. «Nous affrontons une pandémie depuis deux, et vous estimez qu'il n'y a pas de danger imminent !», a renchéri un autre activiste.

Ce verdict a suscité la colère des militants et du public venu les soutenir. «C'est une honte! Vous ne comprenez rien», a lancé une prévenue au juge en sortant de la salle d'audience.

Et boum: le Tribunal fédéral ne reconnaît pas l'état de nécessité climatique

Pour le juge, le dérèglement climatique n'est «ni contesté, ni contestable», et «la sincérité» des militants ne fait «aucun doute». Il a toutefois estimé que les activistes avaient d'autres «moyens possibles» pour mener leur combat.

Alexandra, militante climatique et condamnée: «On se sent insultés»

Le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a estimé que cette manifestation, qui n'avait pas été autorisée, avait constitué «un usage indu» de l'espace public, et d'autant plus sur «un axe essentiel» à la circulation au centre-ville. Le juge Lionel Chambour a aussi relevé qu'une ambulance avait été «retardée» en raison du blocage de la rue.

Valérie d'Acremont, médecin et conseillère communale à Lausanne.

Valérie d'Acremont, médecin et conseillère communale à Lausanne. Image: KEYSTONE

A noter que pas tous les condamnés ont été puni de la même manière. Quatre élus communaux figurent parmi les prévenus, dont Valérie D'Acremont, conseillère communale à Lausanne. Le Tribunal a jugé bon de les punir plus sévèrement .

Douze d'entre eux, dont les médecins Valérie D'Acremont et Blaise Genton, ont été condamnés ce vendredi.

