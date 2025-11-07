assez ensoleillé
Suisse
Lausanne

Lausanne: stationnements vélo abrités et sécurisés dès 2026

Lausanne sera la première ville de suisse à proposer ce service

En 2026, la capitale vaudoise installera plus de 1000 places de stationnement vélo couvertes et sécurisées dans le cadre de son Plan climat.
07.11.2025, 11:4607.11.2025, 11:46

Dès janvier 2026, Lausanne sera la première ville de Suisse à déployer le service de Vélobox pour sa population. Sur souscription d'un abonnement, il sera possible de profiter de places de stationnement vélo protégées des intempéries et du vol à proximité du domicile. Ces abris seront fermés et sécurisés.

«Ce déploiement dans toute la ville fait suite au succès du projet pilote débuté en 2024 dans le quartier France-Maupas. Il a pour objectif de lever un frein à l'adoption du vélo: le manque de places de stationnement sécurisées à domicile», écrit vendredi la Ville dans un communiqué. Ce projet s'inscrit dans sa politique volontariste en faveur de la mobilité active et contribue aux objectifs de son Plan climat, ajoute-t-elle.

Dès 2026 à Lausanne, il sera possible de bénéficier sur abonnement d'une place abritée, fermée et sécurisée pour son vélo, dans des Vélobox à travers toute la ville (archives).Keystone

«L'offre Vélobox répond à un besoin croissant de la population. Trop de Lausannoises et Lausannois renoncent ou sont freinés dans leur envie de pratiquer le vélo faute de solution de stationnement sécurisé près de chez eux. Avec les Vélobox, nous levons cet obstacle», explique Florence Germond, municipale en charge de la mobilité, citée dans le communiqué.

Accessible aux habitants vivant à moins de 200 mètres d'un Vélobox, deux formules d'abonnement seront proposées, semestrielle à 50 francs ou annuelle à 100 francs, est-il détaillé.

L'installation des Vélobox se fera en plusieurs étapes. La première série sera mise en service en janvier 2026 avec environ 200 places à disposition. Au total, 1048 places de stationnement vélo seront ensuite déployées d'ici fin 2026. (jah/ats)

