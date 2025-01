Verts et Vert'libéraux lancent une initiative pour un congé familial

Keystone

Verts et Vert'libéraux veulent remplacer le congé maternité

Lors de leurs assemblées respectives, les parti écologistes ont validé une initiative visant à remplacer les congés partenité et maternité.

Plus de «Suisse»

Les Vert-e-s et les Vert'libéraux ont décidé samedi de lancer l'initiative qui exige un congé familial de 18 semaines pour chacun des parents. La récolte des signatures débutera le 2 avril.

Réunis en assemblée des délégués à Peseux (NE), les Vert-e-s ont adopté le texte par 108 voix contre 5 et 8 abstentions, après des débats nourris. Il fallait les deux tiers des voix pour que la démarche soit acceptée.

Le texte prévoit de remplacer l'assurance maternité et le congé paternité par un congé familial de 18 semaines pour chaque parent. Ce congé est non transmissible et doit être pris successivement. Quatre semaines peuvent être prises en même temps.

Plus de temps pour les parents

Pour les Vert-e-s, les congés prévus actuellement sont totalement insuffisants pour accueillir un nouveau-né. Un congé de 18 semaines pour chaque parent permettrait d'établir une répartition équitable des soins et des responsabilités envers le nouveau-né.

La président des Verts, Lisa Mazzone, a milité samedi pour un congé parental de 18 semaines pour chaque parent. Keystone

Présidente du parti, Lisa Mazzone a déclaré:

«Nous devons poser les bases d'une politique familiale moderne qui dépasse le modèle traditionnel»

Lors des débats, certaines voix se sont élevées pour regretter que l'initiative n'aille pas assez loin. Mais pour la très grande majorité des délégués, il faut aller de l'avant et poser ce jalon dans la politique en faveur de l'égalité.

Les Vert-lib' partants

L'argument a aussi fait mouche auprès des délégués des Vert'libéraux réunis à Thoune (BE). La conseillère nationale Kathrin Bertschy, présidente de l'alliance des organisations féminines alliance-f, a déclaré:

«Cette initiative «est un investissement dans notre avenir»

soulignant que des études démontraient que l'introduction d'un congé familial paritaire était rentable pour la Suisse.

A Thoune, les Vert'libéraux ont soutenu le texte. C'est également le cas du Centre. Keystone

Selon elle, un tel congé permet aux femmes de revenir plus rapidement et à un taux d'activité plus élevé sur le marché du travail. «Cela permet de contrecarrer la pénurie croissante de main-d'œuvre», a ajouté la Bernoise.

Ce modèle d'assurance s'inspirerait de l'assurance maternité. Le congé serait donc payé par les allocations pertes de gain (APG). Afin que les revenus les plus bas n'y renoncent pas pour des raisons financières, ces salaires devraient être compensés à 100%. (sda/ats)