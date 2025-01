Les Vert-e-s s dénoncent la politique suisse en matière climatique

Voici à quel point il est devenu plus facile de faire valider une initiative

«Cette victoire, personne ne nous l'enlèvera», a lancé devant plus d'une centaine de délégués Lisa Mazzone, rappelant que les observateurs n'accordaient que très peu de chances de succès au référendum . C'est en référence à ce succès que Lisa Mazzone a évoqué une législature de référendums si le Conseil fédéral ne devait aux yeux des Vert-e-s ne pas prêter plus d'attention aux enjeux de société. (ats/vz)

«C'est le passage en force idéologique de l'alliance PLR-UDC. Le Conseil fédéral No Future est en marche»

«La politique climatique suisse n'est pas exemplaire. La politique climatique suisse est catastrophique», a déclaré Lisa Mazzone. «Et plus catastrophiques encore seront ses conséquences», a ajouté la présidente de la formation, dénonçant dans la foulée les coupes budgétaires du Conseil fédéral.

Plus de «Suisse»

Les plus lus

Cette série Netflix ridiculise la Suisse

Dans la très attendue 2e saison de The Night Agent, un «attaché suisse pour les affaires spéciales» se retrouve «puni» par le FBI, à l'ambassade d'Iran à New York. On a contacté le DFAE pour savoir si ce métier existe réellement.

C'est l'un des succès populaires de Netflix. The Night Agent, qui met en scène un beau gosse chargé de protéger les Etats-Unis, vient de déployer sa deuxième saison. Pour vous donner une idée, la première saison est toujours classée au septième rang des séries les plus regardées de l’histoire de la plateforme.