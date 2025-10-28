assez ensoleillé12°
Les personnes à l'aide sociale ont peur pour leur logement

Les personnes à l&#039;aide sociale craignent pour leur logement (image d&#039;illustration).
Le logement devient un défi croissant pour les personnes à l’aide sociale en Suisse (image d'illustration).Image: Shutterstock

Les personnes à l'aide sociale ont peur pour leur logement

La crise du logement en Suisse rend la situation des bénéficiaires de l'aide sociale toujours plus précaire, avec des conséquences sur l’emploi, la scolarisation des enfants ou encore la vie sociale.
28.10.2025, 10:0028.10.2025, 10:29

Le maintien du logement devient un défi croissant pour les personnes à l’aide sociale en Suisse. Si le nombre de bénéficiaires reste globalement stable dans les grandes villes, la crise du logement rend leur situation toujours plus précaire.

C’est ce que révèle le rapport de l’Initiative des villes pour la politique sociale, publié mardi avec une étude inédite sur le thème du logement et de l’aide sociale. Les taux d’aide sociale se sont maintenus en 2024 dans la plupart des 14 villes suisses analysées. Mais le marché du logement pèse sur les ménages précarisés.

Des dispositifs spécifiques

La pénurie de logements abordables et sociaux s’aggrave, touchant de plein fouet les personnes dépendantes de l’aide sociale. Ces difficultés ont des répercussions sur l’emploi, la scolarisation des enfants et la vie sociale.

Une taxe «mal-ficelée» énerve les propriétaires de résidences secondaires

Pour tenter d’enrayer cette spirale, plusieurs services sociaux ont mis en place des dispositifs spécifiques, comme l’adaptation des barèmes de loyers pris en charge ou des aides financières ponctuelles. (jzs/ats)

