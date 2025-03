Image d'illustration. dr / montage

«L'opération était blindée»: le gang du loto sort du silence

Un proche du «gang du loto» s'est confié à la presse romande. Le groupe s'est bien préparé pour son opération, y compris légalement. Il assure que la démarche est légale.

Ils ont dépensé un million et demi dans des dizaines de bureaux de tabac romands et leur stratégie a fonctionné: un groupe a mis la main sur le jackpot du Joker de la Loterie romande et a empoché le double de la somme investie.

Face à ce succès, la Loterie romande leur avait demandé de venir chercher leurs gains en personne... histoire de leur poser quelques questions. Notamment celle-ci: l'argent utilisé pour financer cette opération était-il légal?

Le Joker, «repéré» parmi plusieurs pays

Il se trouve qu'un proche des compères a été retrouvé par la Tribune de Genève, qui lui a demandé le pourquoi du comment. Déballant les détails sous couvert d'anonymat, il explique que le «Joker» a été repéré parmi d'autres loteries dans plusieurs pays. Le groupe y a décelé les critères qui l'intéressaient, notamment:

Le fait qu'il soit «peu fréquenté», ce qui «limitait la concurrence» en termes de partage des gains, c'est-à-dire diminuait les chances que d'autres gagnants soient présents

Un ratio intéressant entre la somme à gagner et les frais à investir pour la gagner

Avec ces critères, ils ont pu calculer les chances de gagner et limiter les risques un maximum. Le fait que toutes les variables puissent être intégrées au calcul représente un avantage certain. Et tout cela est légal. Car comme le raconte l'homme mystère:

«Les loteries sont un business public, il y en a quelques centaines dans le monde. Il est très facile de tracer les plus intéressantes pour ce type d’opération» Un proche du gang du loto tribune de Genève

Environ 1,5 million engagé et autant de gagné

Toutefois, les calculs que nous avions effectués à watson diffèrent quelque peu des sommes engagées dans la réalité. Le joueur déclare qu'ils ont dépensé près de 1,6 million pour toucher le jackpot, soit plus que ce que nous avions théoriquement calculé.

Le bénéfice est par conséquence réduit: «seulement» 1,5 million, alors que le jackpot et les gains secondaires s'élevaient à plus de 3,1 millions de francs. Mais le calcul reste gagnant. Comme nous l'expliquait Juhan Aru, mathématicien à l'EPFL, «gagner plus d'argent qu'on en aura dépensé pourrait déjà être considéré comme une réussite».

«Le calcul est à la portée de toute personne ayant suivi un cours de probabilités et statistiques» Juhan Aru, mathématicien

Par ailleurs, le gang n'a pas pu jouer l'entièreté des numéros, mais «seulement» 80% d'entre eux. Ici, c'est bien l'action de la Loterie romande qui a empêché «l'opération» de tourner rond. En effet, l'organisme a bloqué le jeu, après avoir découvert la manigance. Le groupe avait donc une chance sur cinq de repartir bredouille.

Financés par un particulier

Ce n'est pas tout. Selon les révélations du quotidien genevois, les fonds investis proviendraient d'un particulier. Autrement dit, le projet a été maîtrisé de A à Z, y compris dans son financement. Et la source l'assure:

«Il s’agit de blinder la légalité de l’opération, qui se fait avec de l’argent parfaitement propre» Un membre du gang du loto tribune de genève

Le groupe aurait pris toutes les précautions possibles, notamment légales, pour «éviter toute contestation» de la part de la Loterie romande. Selon la Tribune de Genève, lorsque celle-ci a bloqué la vente du «Joker», ils ont même tenté d'entrer en contact avec elle pour s'assurer de la «légalité de la démarche».

Enquête auprès des kiosquiers

C'est en effet sur cet élément que se concentre la Loterie romande. Elle mène en ce moment une enquête avec l'aide de l’Autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent (Gespa), notamment «sur le terrain», en interrogeant les kiosquiers qui ont vendu les tickets. Interrogé, cet avocat déclarait:

«Sauf s'il s'agit de blanchiment d'argent, je ne vois rien d'illégal à acheter des billets de loto en grand nombre après avoir fait des calculs statistiques personnels» Alexander Lindemann, avocat

La victoire au jackpot a été annoncée le 15 janvier, mais la somme restera bloquée jusqu'à la fin de l'enquête.