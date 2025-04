La Loterie Romande menace les kiosques qui ont validé les mises

Des substances «très toxiques» menacent de plus en plus nos assiettes

Pour la LoRo, ces avertissements sont une façon de recadrer ses partenaires et de rappeler les règles de diligence et de loyauté. Mais sur le terrain, la pilule passe mal. D’autant que les parieurs avaient déjà tout calculé: le Joker est un jeu peu pratiqué, avec un ratio très avantageux entre jackpot et investissement nécessaire pour le décrocher.

Problème: face à cette manière de jouer, plusieurs de ces kiosquiers assurent avoir prévenu la LoRo en amont. «On nous a dit que si c’étaient des adultes, il n’y avait pas de raison de refuser», déplore l’un des concernés. Un autre va plus loin: «A aucun moment on ne m'a dit qu'il fallait refuser ces mises.»

La LoRo leur reproche d’avoir accepté des liasses de billets en cash (jusqu’à 4000 francs par enveloppe) et d’avoir scanné des centaines de codes QR contenant des combinaisons de Joker, tout cela sans que les joueurs ne soient physiquement présents durant le processus. Au total, certains buralistes auraient validé plus de 50 000 francs de mises.

En cause: leur rôle dans l'enregistrement des mises massives, et très organisées, de ces joueurs en série qui, selon les informations du média genevois, auraient joué près de 80% des combinaisons possibles pour s’assurer la victoire.

Refoulés mardi du Valais, 150 gens du voyage et leurs 44 caravanes sont retournés à leur point de départ, dans le froid des montagnes neuchâteloises. Le conseiller d'Etat Alain Ribaux nous renseigne sur ces allées et venues et les conditions d'accueil de ces nomades originaires de France.

Et si c’était par crainte d’une crue du Rhône? Benno Hildbrand, conseiller municipal à Gampel, n’écarte pas cette hypothèse. Elle expliquerait, en partie, pourquoi les autorités valaisannes ont déployé mardi de grands moyens policiers pour empêcher la colonne de 44 caravanes de gens du voyage de se rendre dans cette commune située le long du fleuve entre Sierre et Viège. Joint par watson, l'élu en charge de l’économie, de l’énergie et du tourisme à Gampel, l'affirme: