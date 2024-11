Le loup ne pourra pas être chassé toute l'année

Un loup. Keystone

Une initiative populaire demandait que le loup puisse être chassé toute l'année en Suisse. Le texte n'a pas réussi à réunir au moins 100 000 signatures valables avant le 2 novembre.

Plus de «Suisse»

L'initiative populaire qui voulait lever la protection du loup a échoué, faute de signatures suffisantes. Lancé en mai 2023, le texte demandait que le loup puisse être chassé toute l'année partout en Suisse, sauf dans le Parc national.

Le comité d'initiative avait invoqué la forte augmentation du nombre de loups:

«Les loups sont certes très importants pour la nature sauvage, mais leur intelligence, leur capacité d'adaptation et leur prédisposition à la reproduction font qu'ils causent trop de dégâts dans les zones habitées, dans les paysages cultivés et dans l'agriculture»

L'initiative «Pour protéger l'homme, les animaux domestiques et les animaux de rente contre le loup» visait à ajouter un nouvel alinéa à l'article 79 de la Constitution fédérale, qui régit les compétences de la Confédération en matière de chasse et de pêche. Le nouvel alinéa 79a devait stipuler que le loup n'est plus protégé que dans le Parc national suisse en Engadine et qu'il peut être chassé toute l'année partout ailleurs.

Pour aboutir, le texte aurait dû réunir au minimum 100 000 signatures valables au 2 novembre. Il a échoué, lit-on lundi sur la Feuille fédérale.

L'initiative a été lancée par un comité de sept particuliers qui, selon leur site Internet, sont éleveurs de vaches, de chevaux, de chèvres et de moutons. Ils ont été soutenus entre autres par l'Union des paysans zougois et par l'UDF Suisse. (sda/ats)