en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
Suisse
Loups

La Brévine: Neuchâtel a reçu l'autorisation de tirer 4 loups

Traque au loup lancée dans la Sibérie suisse

Quatre loups de la Brévine seront abattus après plusieurs attaques sur des bovins. Berne a donné son feu vert à Neuchâtel.
11.09.2025, 10:4011.09.2025, 10:41
Plus de «Suisse»
Le village de la Chaux-du-Milieu dans le canton de Neuchatel photographie ce mercredi, 10 juillet 2024 a la Chaux-du-Milieu. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
La Vallée de la Brévine.Image: KEYSTONE

Le canton de Neuchâtel a reçu l'autorisation fédérale pour tirer quatre loups de la meute de la vallée de la Brévine. Cette mesure fait suite aux importants dommages causés aux animaux d’élevage ces dernières semaines sur ce territoire.

«Après avoir reçu l’accord de l’Office fédéral de l’environnement (Ofev), l’Etat de Neuchâtel autorise la régulation partielle de la meute de la vallée de la Brévine», a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué. Le canton veut «prévenir les dégâts causés aux animaux d'élevage».

Ein Wolf im Wildnispark Langenberg, aufgenommen am Freitag, 8. Dezember 2023 in Langnau am Albis.Die Woelfe im Wildnispark Zuerich Langenberg stammen urspruenglich von Wildfaengen in den Karpaten ab u ...
Un loup (image d'illustration).Image: KEYSTONE

Depuis le 6 août jusqu’à ce jour, sept bovins ont été tués et cinq blessés sur le territoire de la meute lors de sept attaques distinctes. Les individus tués ou blessés par les loups sont onze génisses et un veau âgé de trois jours.

Le tir des loups est confié à des professionnels, autrement dit les gardes faunes, confirme à watson Christophe Noël, chef du service de la faune, des forêts et de la nature du canton de Neuchâtel. (jah/avec ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Révolte au Népal
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
2
L'abolition de la valeur locative aurait un effet pervers inattendu
3
Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»
Ces deux polices cantonales refusent d'obéir à Fedpol
Fedpol veut bannir la couleur de peau des bases de données, mais plusieurs cantons s’y opposent.
Les polices cantonales zurichoise et bâloise continueront de mentionner la couleur de peau des personnes recherchées dans le système Ripol. Elles vont ainsi à l'encontre de la nouvelle directive de l'Office fédéral de police (Fedpol), alors qu'aucune décision n'a encore été prise dans plusieurs autres cantons.
L’article