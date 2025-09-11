Traque au loup lancée dans la Sibérie suisse

Quatre loups de la Brévine seront abattus après plusieurs attaques sur des bovins. Berne a donné son feu vert à Neuchâtel.

La Vallée de la Brévine. Image: KEYSTONE

Le canton de Neuchâtel a reçu l'autorisation fédérale pour tirer quatre loups de la meute de la vallée de la Brévine. Cette mesure fait suite aux importants dommages causés aux animaux d’élevage ces dernières semaines sur ce territoire.

«Après avoir reçu l’accord de l’Office fédéral de l’environnement (Ofev), l’Etat de Neuchâtel autorise la régulation partielle de la meute de la vallée de la Brévine», a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué. Le canton veut «prévenir les dégâts causés aux animaux d'élevage».

Un loup (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Depuis le 6 août jusqu’à ce jour, sept bovins ont été tués et cinq blessés sur le territoire de la meute lors de sept attaques distinctes. Les individus tués ou blessés par les loups sont onze génisses et un veau âgé de trois jours.

Le tir des loups est confié à des professionnels, autrement dit les gardes faunes, confirme à watson Christophe Noël, chef du service de la faune, des forêts et de la nature du canton de Neuchâtel. (jah/avec ats)