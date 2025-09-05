ciel clair14°
DE | FR
burger
Suisse
Lugano

Alerte aux algues bleues dans le lac de Lugano

Alerte aux algues bleues dans le lac de Lugano

Les autorités tessinoises déconseillent la baignade dans le sud du lac de Lugano, envahi par des cyanobactéries dangereuses pour humains et animaux.
05.09.2025, 14:1505.09.2025, 14:16
Plus de «Suisse»

Les autorités tessinoises déconseillent actuellement la baignade dans la partie sud du lac de Lugano à cause de la présence d'algues bleues. Elles sont toxiques pour les humains et les animaux lorsqu'elles sont présentes en grande quantité.

Les algues bleues peuvent provoquer des réactions cutanées, des troubles gastro-intestinaux, voire des problèmes hépatiques.

Algues bleues du lac de Lugano le 5 septembre 2025.
Image: DSS

Entre le golfe de Riva San Vitale et la digue de Melide (TI), le lac de Lugano est à nouveau partiellement jaune-vert au lieu d'être bleu. Cela s'explique par la prolifération de cyanobactéries, appelées algues bleues. Ces derniers jours, le phénomène s'est intensifié et les algues bleues se sont étendues jusqu'au golfe d'Agno, a annoncé vendredi le chimiste cantonal tessinois.

Il est donc déconseillé de se baigner dans le lac de Lugano à ces endroits. Les cyanobactéries y sont présentes en forte concentration et représentent un risque élevé pour les humains et les animaux, précise le chimiste cantonal.

A propos 👇

Cyanobactéries: comment reconnaître ce danger mortel dans les lacs

Les autorités tessinoises conseillent donc actuellement de ne se baigner que dans des eaux claires avec une visibilité de un à deux mètres et d'éviter les accumulations visibles de cyanobactéries. Après la baignade, il est recommandé de prendre une douche et de bien sécher la peau. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
1
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Il y a un 4x4 flottant qui navigue sur le lac de Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
2
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
3
Les voisins d'Europa-Park dénoncent «une tendance inquiétante»
Ce réfugié afghan de 29 ans est devenu un Pakistanais de 39 ans
Un réfugié établi à Schwyz a soudainement changé de nationalité et de date de naissance. Sa nouvelle identité risque de lui valoir son permis de séjour.
Il y a quelques mois encore, Faisal (nom modifié) avait 29 ans. Puis, d'un seul coup, il a vieilli de 10 ans. En effet, l'Office des migrations du canton de Schwyz a récemment modifié sa date de naissance dans le système d'information central. C'est ce que prouvent les documents dont dispose notre journal.
L’article