Un Suisse, une employée d'un hôtel de luxe a récemment révélé certains secrets (image symbolique). Image: Imago

Voici ce que les clients riches laissent dans les palaces suisses

Les clients des hôtels de luxe peuvent se montrer aimables et généreux, mais ils ont aussi leurs manies. Une femme de chambre qui travaille dans un hôtel cinq étoiles a récemment levé le voile sur certaines d’entre elles.

Dorothea Meadows / t-online

Plus de «Suisse»

Un article de

Quelles sont les habitudes des riches clients de palaces suisses? C’est ce qu’a révélé Clara, une femme de chambre portugaise qui travaille dans un hôtel cinq étoiles. Elle a rendu publiques ses expériences dans une vidéo sur TikTok, vue plus de onze millions de fois, et s’est confiée à 20 minutes.

Dans la vidéo, Clara montre à la caméra un produit de nettoyage pour le visage intact de marque suisse et coûteux, avec son étiquette affichant un prix de 23 francs 70. Elle écrit à ce sujet:

«Les clients laissent derrière eux des choses dont ils n’ont pas besoin»

D'étonnantes trouvailles

Vingt-quatre francs, pour le client d'un hôtel de luxe, ce n’est pas grand-chose. Pour un citoyen ordinaire, en revanche, c’est une somme importante qui va finir à la poubelle.



Une autre fois, raconte la femme de ménage:

«Une cliente a laissé une partie de ses vêtements à l’hôtel, y compris des sous-vêtements usagés, simplement parce qu’elle n’en voulait plus.»

Une autre encore aurait volontairement abandonné dans la chambre des Moonboots très chères, ces bottes d’hiver épaisses et doublées, en parfait état.

Il y a aussi des demandes parfois étranges qui émanent des clients fortunés. La trentenaire se souvient d’une situation où une dame âgée venue de Dubaï lui avait demandé de l’aide. Clara explique:

«Elle exigeait que je fasse ses trois valises»

Des chambres parfois saccagées

En réalité, elle n’avait pas le temps pour cela, d’autant plus qu’elle devait nettoyer jusqu’à quinze chambres par jour en six heures, et que faire les valises ne fait pas partie de ses prérogatives. Elle l’a néanmoins fait. Clara explique à 20 minutes:

«Ce n’est pas bien de dire non aux clients»

Au début, ces situations étaient parfois choquant pour Clara. Aujourd’hui, elles font partie de son quotidien. Elle raconte:

«Je vois des clients arriver en hélicoptère ou séjourner trois mois à l’hôtel. Plus rien ne m’impressionne»

Le fait que des chambres soient parfois laissées dans un état désastreux n’effraie plus non plus la Portugaise, comme cette fois où elle a découvert un lit couvert de sang.

Les pourboires rattrapent le coup

Bien sûr, le travail dans un hôtel de luxe aussi ses avantages. S'ils jugent le service excellent, certains clients fortunés donnent volontiers des pourboires particulièrement élevés.

Clara raconte que son pourboire le plus élevé était de «200 francs, pour avoir apporté deux serviettes supplémentaires à des clients le soir».

Les Américains se montrent particulièrement généreux et aussi très aimables. Beaucoup discutent avec elle et ne la considèrent pas comme une servante invisible. Les Suisses, en revanche, se montrent selon Clara plus réservés et peu loquaces.

Par ailleurs, la vidéo publiée par Clara sur les réseaux sociaux a également suscité de nombreuses critiques. Certains lui ont reproché de révéler des secrets et ont écrit qu’elle devait être renvoyée.

Traduit de l'allemand par Joel Espi