«Un programme culturel sera mis sur pied pour la population de Lugano et de ses environs dans le cadre de la conférence»

A Lugano, la zone fermée à la population doit être aussi petite que possible , a déclaré la semaine dernière Matteo Chocchi, commandant de la police cantonale tessinoise. Ignazio Cassis a ajouté:

La direction générale de cette intervention incombe à la police cantonale tessinoise. Celle-ci bénéficie du soutien des forces d'intervention des cantons et de la Confédération. Le Conseil fédéral mobilisera 1600 militaires . Pendant ce temps, l'armée de l'air assurera le service de police aérienne. La Confédération prend en charge 80% des coûts de sécurité qui incombent au canton du Tessin .

L'événement se déroule dans un contexte de fortes tensions internationales. De plus, de nombreux représentants de haut rang issus d'une quarantaine de pays y participeront. Les mesures de sécurité à mettre en place sont donc très importantes.

Du côté suisse, le président de la Confédération et la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga participeront à la conférence . De nombreux conseillers aux États et conseillers nationaux seront également sur place.

Les chefs de gouvernement de la République tchèque et de la Lituanie sont déjà inscrits. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est également attendue, ainsi qu'un certain nombre de ministres. Le président de la Confédération a déclaré la semaine dernière que les dernières inscriptions ne seraient probablement reçues que peu de temps avant le début de la conférence.

Ignazio Cassis s'attend à la participation de 40 Etats et de 18 organisations internationales. Au total, plus de 1000 personnes devraient participer.

Ignazio Cassis et Simon Pidoux ont de grandes attentes vis-à-vis de la conférence sur l'Ukraine. photo: keystone

Ce n'est, cependant, pas l'avis d'Ignazio Cassis et de son ambassadeur spécial. Simon Pidoux a en effet rappelé: «Le plan Marshall a également été mis en place deux ans avant la fin de la Seconde Guerre mondiale.» Et de rappeler que la création de l'ONU a même eu lieu quatre ans avant 1945.

Selon lui, il est trop tôt pour parler de la reconstruction du pays: «La guerre bat encore son plein. On ne sait encore même pas ce qui doit être reconstruit.» Marco Chiesa veut néanmoins participer à la conférence.

«Zelensky interviendra peut-être par vidéo, mais les Russes ne viendront pas. Or, nous pouvons uniquement négocier si l'ensemble des partenaires se montre fondamentalement disposé à le faire»

Les attentes de l'UDC Magdalena Martullo-Blocher sont, toutefois, nettement plus modestes. La Suisse ne jouera probablement pas un rôle important dans la recherche de solutions pour la guerre en Ukraine, a déclaré la conseillère nationale UDC dans une récente interview à la NZZ . Elle affirme:

Les organisateurs imaginent une sorte de système de parrainage . Le président ukrainien Volodymyr Zelensky espère quant à lui que les grandes entreprises et les pays partenaires feront leurs propres propositions pour aider le pays à se reconstruire. Il a, par ailleurs, déclaré lors d'une intervention par vidéo au World Economic Forum (WEF), fin mai: «Chaque partenaire et entreprise pourrait aider une région ou une industrie en particulier.»

Il ajoute: «La Suisse et l'Ukraine veulent lancer ce processus à Lugano, avec leurs partenaires internationaux.»

«Cette démarche doit d'abord passer par un processus politique et diplomatique largement soutenu»

L'Ukraine Recovery Conference aura lieu les 4 et 5 juillet prochain à Lugano, au Tessin. Voici les principales informations à connaître avant l'événement.

Vue sur Lugano, où se tiendra la conférence sur l'Ukraine les 4 et 5 juillet prochains. photo: keystone

