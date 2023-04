Hanouna employé par un journal suisse? Voici les infos du 1er avril

Plusieurs poissons d'avril se sont glissés entre les pages des médias suisses. Petit récap' non exhaustif.

Les médias n'ont pas failli à la tradition des poissons d'avril samedi. Keystone-ATS a lancé ses filets. Petit florilège non exhaustif des informations «bidons» qui ont titillé le sens critique des Helvètes.

Cyril Hanouna au QJ

Dès lundi, le célèbre animateur de l'émission française «Touche pas à mon poste», Cyril Hanouna, tiendra une rubrique régulière dans Le Quotidien Jurassien.

Alors que la nouvelle a suscité l'incompréhension des journalistes du QJ, son rédacteur en chef, Rémy Chételat, ne s'est guère épanché devant les membres de la commission de la rédaction. «Je dois y aller, Cyril atterrit dans une demi-heure à Bressaucourt», a-t-il déclaré, écourtant la séance.

Des espaces verts inattendus

Dans les régions fribourgeoise et vaudoise, on appelle à plus de verdure en ville, mais aussi dans... les confessionnaux. La révolution écologique est en route dans l'Eglise, affirme La Liberté. L'évêché de Lausanne, Genève et Fribourg recommande de convertir les confessionnaux en espaces de permaculture. Il argumente que:

«Il est temps que les paroisses s'inspirent du jardinage urbain et mettent ces espaces à disposition des fidèles qui pourront venir cultiver des plantes bio tout en fraternisant dans une attitude non jugeante.»

Le journal vaudois 24 Heures annonce lui la création de jardins familiaux sur la place de la Gare à Lausanne. L'idée est née dans les jours ayant suivi l'annonce d'un nouveau report du chantier de ladite gare. On trouvera sur la place carottes, salades et arbres fruitiers, mais aussi un énorme compost. Seul hic, le projet risque de prolonger encore de quelques semaines le chantier de la gare.

De la vaisselle en kit

L'écologie préoccupe aussi dans le canton de Neuchâtel où la Braderie et les Vendanges ont décidé de faire vaisselle commune. Un kit en plastique réutilisable obligatoire sera vendu aux participants dès août, annonce Arcinfo.

Le kit se compose d'un couteau, d'une fourchette, d'une assiette, d'une cuillère et d'un verre, mais surtout d'une éponge. Celle-ci servira à nettoyer la vaisselle, dans les fontaines à La Chaux-de-Fonds et dans le lac à Neuchâtel. Une démarche saine pour l'environnement, selon le porte-parole du comité de la Fête des vendanges, Eric Leuba. «Les restes nourriront les poissons, ce qui est une bonne chose», commente-t-il.

Les cyclistes surveillés ou encouragés

A Genève, on serre la vis pour les piétons et cyclistes. Les autorités genevoises pourraient mettre en place un radar à reconnaissance faciale afin de lutter contre les brûleurs de feux rouges, selon La Tribune de Genève. «Il n'y a aucune raison que les règles ne s'appliquent qu'aux véhicules motorisés», commente Walter... Witz, patron de l'entreprise zougoise à l'origine du système.

Concrètement, l'outil saisit les contrevenants à l'aide d'une caméra. Ceux-ci sont ensuite identifiés via les réseaux sociaux. Leurs visages alimenteront une base de données à disposition des autorités. Les autorités genevoises ne font aucun commentaire à ce stade.

A l'inverse, le canton de Berne veut encourager la pratique du vélo via des avantages fiscaux, annonce la radio de l'Oberland bernois. Les personnes qui se rendent au travail à vélo pourront déduire les kilomètres parcourus, à hauteur d'un franc par kilomètre, de leurs impôts. La ville de Berne souhaite elle donner la priorité aux cyclistes, grâce à un «feu de signalisation intelligent», qui passe plus rapidement au vert à l'approche de vélos, rapportent les médias bernois de Tamedia.

Une autre technologie innovante va apparaître sur les routes biennoises, où il sera désormais possible de charger les voitures électriques via les lignes de bus. Comment ça marche? Une boîte noire à installer sur le toit de la voiture permet de la lier au système de câbles des lignes de bus via un bras métallique, indique le portail d'informations Ajour.ch.

Après le bonnet Credit Suisse, la casquette UBS

Outre-Sarine, le rachat de Credit Suisse a inspiré les journalistes. Le Tages-Anzeiger annonce par exemple qu'UBS reprendra la casquette culte Credit Suisse, désormais remplacé par les trois lettres de la première banque suisse. Un bonnet en laine avec le slogan «We are KMU (PME en français)» sera également lancé. Les premiers exemplaires de la collection composée de 500'000 pièces seront distribués samedi sur la Paradeplatz à Zurich.

Il est aussi question de ruée vers l'or aux chutes du Rhin: selon les Schaffhauser Nachrichten, deux chercheurs d'or voulant rester anonymes en ont trouvé à cet endroit. Les personnes intéressées peuvent emprunter du matériel d'orpaillage au stand d'information.

Dans les Grisons, les autorités ne savent que faire de 300 000 tonnes de sel de déneigement en raison de l'hiver peu enneigé. La Südostschweiz se fait l'écho de la solution trouvée: ce sel servira à saler trois milliards de kilos de viande des Grisons. (sas/ats)