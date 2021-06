Suisse

Un vendredi étouffant couronné de 25 000 éclairs et de records de pluie



La Suisse allemande a été illuminée et noyée dans la nuit de vendredi à samedi battant des records. Aujourd'hui le ciel sera voilé par du sable du Sahara.



De violents orages accompagnés d'éclairs et de grêle se sont abattus sur l'Oberland bernois vendredi soir. Un nouveau record de pluie a été établi à Interlaken. Selon MétéoSuisse, 42,1 millimètres de pluie y sont tombés en 30 minutes.

Après une nouvelle journée tropicale vendredi avec des températures jusqu'à 33,6 °C à Bad Ragaz (SG), des #orages localement violents ont de nouveau éclaté, en particulier dans l'Oberland bernois et dans le canton de Zurich (50,4 mm en 30 min à #Wädenswil). #MétéoSuisse #meteo pic.twitter.com/783csJPtvh — MétéoSuisse (@meteosuisse) June 19, 2021

À Wädenswil, au bord du lac de Zurich, 57,6 millimètres de pluie sont tombés en une heure, ce qui constitue également un nouveau record, comme l'a indiqué SRF Meteo vendredi soir 👇.

#Regen auf #Rekord-Jagd:

In einer einzigen Stunde gab es heute Abend bereits

- in #Interlaken/BE: 48.5 mm (bisheriger Stunden-Rekord: 35.2 mm vom 20. Mai 1990).

Nun auch

- in #Wädenswil/ZH: 57.6 mm (bisheriger Stunden-Rekord: 49.0 mm vom 6. August 1994). ^buc pic.twitter.com/3zerkwKPM6 — SRF Meteo (@srfmeteo) June 18, 2021

Localement, les orages ont été accompagnés de fortes grêles. Au même moment, la température a chuté de 27 à 17 degrés. Au total, MeteoNews a compté 25 000 éclairs dans toute la Suisse à 23 heures.



Dans le canton de Berne, il y en a eu 4500.

Dans le canton de Zurich, il y en a eu 3500.

25‘000 #Blitze haben sich heute bis 23.00 Uhr über der #Schweiz entladen. Im Kanton #Bern waren es rund 4‘500 Blitze, gefolgt von #Zürich mit rund 3‘500 Blitzen. Die #Gewitter lösen sich nun allmählich auf ➡️ https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/xKum1TafYS — MeteoNews (@MeteoNewsAG) June 18, 2021

Le vent s'est levé en rafales à proximité des orages. Selon SRF Meteo, la plus forte rafale a été mesurée à Brienz BE à 86 km/h. Selon le radar météorologique de Meteosuisse, les orages faisaient encore rage dans le canton de Zurich avant minuit. La situation s'est calmée au cours de la nuit.

Journée d'été chaude et humide samedi

Après la nuit orageuse, les choses s'éclairciront à nouveau samedi. Le temps sera assez ensoleillé et chaud et humide avec environ 31 degrés. En raison des nuages de voile et de la poussière du Sahara, le ciel pourrait devenir quelque peu nuageux. Selon Météosuisse, des nuages printaniers et des averses et orages locaux sont probables dans la seconde moitié de la journée en montagne, et dans la soirée et la nuit en plaine.

