Dix conseils pour se protéger de la foudre et des orages cette semaine



Image: Shutterstock

Dix conseils pour ne pas finir foudroyé cette semaine

Alors que le pays affronte des intempéries depuis plusieurs semaines, MétéoSuisse a décidé de publier une série d'astuces pour ne pas risquer de se faire foudroyer. Pourquoi aujourd'hui? Les orages seront encore de la partie cette semaine.

Les intempéries et les inondations n'en finissent plus en Suisse et dans le reste du monde. Alors que certaines régions du pays commencent péniblement à sortir la tête de l'eau, les orages, eux, seront de la partie toute la semaine. Pour rappel, samedi, la foudre a même perturbé des trains dans la région de Zurich.

Afin de prévenir les accidents, MétéoSuisse a publié aujourd'hui une série de conseils pour se protéger au mieux des orages et donc, de la foudre. Voici les astuces, en 10 points:

Ne pas stationner sous un arbre isolé ou en lisière de forêt. (C'est 50 fois plus dangereux que de simplement se tenir debout.) Ne pas s'appuyer contre un tronc ou sous une branche pendante. Ne pas se tenir directement sous un surplomb ou un mur. Sous un surplomb, on est protégé du coup de foudre mais pas du risque d'électrocution. S'asseoir au sol, car la foudre est attirée par tout ce qui dépasse. (Un arbre, un humain debout, un rocher, etc.) S'accroupir les pieds joints, de manière à minimiser le courant. Ne pas s'allonger et ne pas s'appuyer contre un mur. S'isoler le plus possible du sol en utilisant n'importe quel matériau isolant: un rouleau de corde, un sac de couchage ou un sac de montagne dont l'armature est posée à même le sol. Éviter de manipuler tout conducteur d'électricité: clôture, fil ou même de l'eau qui ruisselle. Ne pas s'appuyer contre un rocher à l'aide de ses mains. Ne jamais s'asseoir en ayant les pieds écartés les uns des autres.

Bonus: et en montagne ?

Éviter les sommets et les crêtes. Si vous êtes sur un sommet, essayez de descendre le plus rapidement possible dans la vallée. Au pire, descendre d'au moins 50m. Se tenir à l'écart de tout objet métallique (échelons, crampons, mousquetons, perches télescopiques, pylônes, etc.)

