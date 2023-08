Un dôme de chaleur «extrême» s'installe sur la Suisse: ce que l'on sait

Une puissante zone de haute pression se développera sur l'Europe et se renforcera ce week-end. Son centre se situera au-dessus des Alpes. En clair: il va faire chaud, très chaud.

Les fortes chaleurs redoubleront d'intensité en Suisse, en cette fin de semaine. Un dôme de chaleur surplombera le pays dès vendredi et ce pour une durée indéterminée.

Dès vendredi, le mercure pourra atteindre 35 degrés à l'ombre en plaine, et ce au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine. La «bulle» de chaleur sera présente sur la majeure partie de l'Europe, et la Suisse sera touchée de plein fouet, selon Meteonews.

Qu'est-ce qui produit ces chaleurs intenses?

Un anticyclone, soit une zone de haute pression atmosphérique, qui s'installe sur l'Europe. Il faut savoir que ce phénomène et la situation météorologique sont fortement liés, l'Office fédéral de la météorologie rappelle:

Une zone de haute pression présente une pression atmosphérique élevée et le temps est généralement ensoleillé.

Dans une zone de basse pression, la pression est basse et le temps est nuageux.

Les différences de pression dans l’atmosphère déterminent également la direction et la vitesse du vent.

Cette «pression» se mesure en hectopascals (hPa). Elle indique le poids de la colonne d’air qui va du sol jusqu’à la limite supérieure de l’atmosphère. «Par exemple, si la pression est de 1000 hPa à un endroit, l’air qui se trouve au-dessus de la surface d’un mètre carré pèse 10 tonnes», indique l'Office fédéral.

Cette tâche violette qui se pose sur la Suisse est la zone de haute pression synonyme de forte chaleur. Image: météosuisse

Que va-t-il se passer en Suisse et pourquoi on parle de «dôme de chaleur»?

«Sous cette imposante zone de haute pression, la masse d'air s’affaisse à grande échelle, s'assèche et se réchauffe», explique Météosuisse qui précise:

«Le ciel sera souvent clair, sans nuage avec un ensoleillement maximal, ce qui contribuera encore à réchauffer la masse d’air. Parallèlement, de l'air chaud subtropical originaire du Sahara est acheminé depuis l'Espagne et la France dans les basses couches. Cette accumulation d’air très chaud à toutes les altitudes formera ce que l’on appelle un "dôme de chaleur".»

A quelles températures faut-il s'attendre et lieux seront les plus touchés?

Une chose est claire pour Météosuisse:

«En plaine, les températures seront extrêmes pour une seconde moitié de mois d’août»

Le bassin genevois et le Valais central devraient être les régions les plus touchées, où les températures pourraient monter jusqu'à 37 degrés. Les montagnes seront guères épargnées. On pourrait y mesurer jusqu'à 30 degrés.

Jusqu'à quand ces chaleurs extrêmes vont-elles perdurer?

Ce n'est pas évident à dire. Ces anticyclones très puissants peuvent subsister plusieurs jours. Les prévisions actuelles ne voient le déclin de celui qui nous occupe qu’en deuxième partie de semaine prochaine. Un préavis de canicule de degré 3 a donc été émis.

Un dôme de chaleur semblable avait duré jusqu'à plusieurs semaines au Canada en juin 2021, ou encore cet été sur le bassin méditerranéen.

