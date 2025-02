La grippe aviaire arrive dans le canton de Vaud: voici les mesures

Un cas de grippe aviaire a été détecté à Bavois (Vaud) sur un fuligule milouin mort. Le canton annonce des mesures préventives.

Un premier cas de grippe aviaire a été découvert dans le Canton de Vaud, qui a pris des mesures préventives. La présence du virus a été mise en évidence sur un oiseau d'eau trouvé mort sur le territoire de la commune de Bavois.

Un échantillon prélevé sur un fuligule milouin péri retrouvé près d’un plan d’eau a donné des résultats positifs par rapport à la grippe aviaire, indique vendredi le Canton dans un communiqué.

Un fuligule milouin péri, un canard plongeur. Image: wikimédia

Conformément à l'ordonnance de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire, le vétérinaire cantonal ordonne une région de contrôle de 1 km autour du site de découverte et une région d'observation de 3 km adjacente à la région de contrôle. Dans ces régions, des mesures de protection spécifiques doivent être prises par les détenteurs de volailles.

Eviter les contacts

Concrètement, les détenteurs se trouvant dans le périmètre de 1 km doivent désormais héberger leurs poules, canards, oies et autres volailles domestiques de sorte qu'ils n'aient pas de contact avec des oiseaux sauvages, expliquent les autorités cantonales.

Cela sous-entend que les volatiles domestiques ne peuvent sortir que dans des aires extérieures munies de filets ou autres grillages empêchant l'intrusion d'oiseaux sauvages, précisent-elles. A défaut, les animaux doivent être détenus à l'intérieur.

Les canards, oies et oiseaux coureurs doivent par ailleurs être détenus séparément des poules. Ces mesures sont également applicables aux détenteurs de 50 volailles et plus se trouvant dans la zone d'observation, alors qu'elles sont fortement recommandées pour les troupeaux inférieurs à 50 individus, détaille-t-on.

Annoncer

Le canton rappelle qu'en toutes régions du canton, les symptômes suspects (symptômes respiratoires aigus, diminution des performances de ponte, de la consommation d'aliments ou d'eau) ainsi que toute mortalité augmentée constatée sur la volaille domestique doivent être annoncés par le détenteur à un vétérinaire.

Et si des oiseaux sauvages sont trouvés morts ou malades, ceux-ci doivent être annoncés aux inspecteurs de la police faune-nature ou à la police cantonale. Pour des raisons usuelles d'hygiène, il faut s'abstenir de les toucher et renoncer à les amener dans un centre de soins. (jah/ats)