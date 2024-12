La grippe aviaire menace de muter en pandémie et la Suisse n'a pas de plan

Une récente étude américaine révèle que le virus de la grippe aviaire pourrait muter au point de pouvoir être transmis d'homme à homme.

Bruno Knellwolf / ch media

Cette image de microscope électronique colorisée publiée par le National Institute of Allergy and Infectious Diseases le 26 mars 2024 montre des particules du virus de la grippe aviaire H5N1 (jaune), cultivées dans des cellules épithéliales Madin-Darby Canine Kidney (MDCK) (bleu). Keystone

L'oiseau gisait mort il y a dix jours sur la rive du lac de Constance près de Triboltingen (TG). Le Goéland leucophée avait été infecté par le virus H5N1 de la grippe aviaire. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a donc ordonné des mesures de prévention destinées à la zone concernée.

Depuis 2021, les virus H5N1 de la sous-variété appelée «clade 2.3.4.4b» sont devenus une souche virale dominante chez les oiseaux sauvages, les volailles et les vaches laitières. D'autres espèces de mammifères terrestres et marins ainsi que l'homme ont également été infectés par ce virus. Aux États-Unis en particulier, le H5N1 fait actuellement des ravages. Depuis plusieurs mois, on ne parvient pas à stopper les épidémies de grippe aviaire chez les bovins. Le virus a été détecté dans environ 700 élevages bovins. Dans l'Oregon, deux porcs ont également été contaminés.

Cinquante-huit personnes ont été infectées, la plupart par des vaches et des volailles malades dans les fermes. Aux Etats-Unis, l'évolution a été relativement bénigne, les symptômes: conjonctivite, toux et fièvre. Mais pour la première fois, un adolescent est tombé gravement malade au Canada. Les virologues sont inquiets, car le virus s'est modifié dans le corps du jeune homme après l'infection. Le virus a muté et s'est adapté à son hôte humain. Et ce, à un endroit important du virus, au niveau de la protéine virale hémagglutinine (HA).

Nouvelle souche pandémique?

Une équipe de chercheurs dirigée par Ian Wilson du Scripps Research Institute à La Jolla a examiné en détail l'hémagglutinine trouvée chez les bovins dans une étude publiée dans la revue spécialisée «Science». Les auteurs de l'étude écrivent que, comme le virus se transmet des animaux domestiques aux humains, «il pourrait également apparaître comme une nouvelle souche pandémique dans une population humaine immunologiquement non protégée».

En laboratoire, les chercheurs californiens ont pu montrer que le virus de la grippe aviaire qui circule parmi les bovins s'adapte relativement facilement à l'homme. Il suffirait d'un seul acide aminé modifié pour que l'hémagglutinine se lie spécifiquement à des récepteurs sur les cellules hôtes humaines. Ceci est considéré comme une condition préalable à la transmission du virus d'homme à homme. Et de tels récepteurs sont très fréquents dans les voies respiratoires supérieures de l'homme.

L'équipe de chercheurs de Ian Wilson constate également qu'une deuxième mutation renforce encore l'effet. Avec celle-ci, la protéine HA se lie encore mieux aux récepteurs humains.

Pour une pandémie, il faudrait encore franchir des obstacles biologiques

«Le travail de Wilson met en évidence les risques liés aux virus grippaux, et cette découverte est en effet une source d'inquiétude» selon la biologiste Nathalie Rochat de l'Institut de virologie et d'immunologie (IVI) à Berne. Mais elle tempère:

«Toutefois, les récepteurs humains ne sont pas la seule barrière que les virus de la grippe aviaire doivent franchir pour se répliquer efficacement chez l'homme».

Elle mentionne une publication de l'université allemande de Freibourg qui vient de paraître et qui montre que le virus H5N1 continue d'être inhibé par un composant antiviral.

«Mais le risque pandémique augmenterait considérablement si le virus parvenait à échanger du matériel génétique avec des virus humains ou des virus grippaux porcins», explique Nathalie Rochat. Ce processus pourrait se produire si les humains, les porcs ou d'autres hôtes intermédiaires comme les visons étaient infectés simultanément par des virus grippaux d'origines différentes.

Les virologues américains écrivent également que, dans la saison grippale qui débute, une infection simultanée par le H5N1 et les virus de la grippe saisonnière pourrait conduire à l'émergence d'un virus hybride mieux adapté à l'infection humaine:

«Ces dernières découvertes scientifiques montrent une fois de plus qu'il est essentiel de maintenir une surveillance élevée chez l'animal et l'homme» Nathalie Rochat de l'Institut de virologie et d'immunologie (IVI) à Berne.

L'objectif doit être de donner au virus le moins d'occasions possible de se reproduire chez différents hôtes et de continuer ainsi à s'adapter.

Pas encore de vaccin contre H5N1 en Suisse

Par mesure de précaution, le Royaume-Uni s'est procuré cinq millions de doses de vaccins contre la grippe aviaire. Plusieurs vaccins contre la grippe aviaire H5N1 sont déjà autorisés dans le monde, d'autres sont en cours de développement, y compris des vaccins à ARNm. La Finlande a l'intention de commencer à vacciner les groupes à risque cet été, en particulier les travailleurs des élevages d'animaux à fourrure.

«Il n'y a pas de vaccin autorisé contre la grippe aviaire en Suisse et personne n'a déposé de demande d'autorisation auprès de Swissmedic jusqu'à présent», déclare Barbara Camenisch de l'Ofag. En 2023, il y a eu un projet de recherche au zoo de Bâle et au parc animalier Dählhölzli de Berne pour vacciner les oiseaux contre le H5N1. Avec succès, comme le dit Nathalie Rochat:

«Les 24 espèces d'oiseaux de cet essai de vaccination ont produit des anticorps neutralisants et protecteurs contre le virus H5N1 de la grippe aviaire, qui sont encore détectables un an plus tard».

Malgré cela, la Suisse ne mise pas encore sur la vaccination, car la grippe aviaire nécessite des solutions transnationales. Or, celles-ci n'existent pas pour le moment. C'est pourquoi il a été décidé, en étroite concertation avec le secteur, de ne pas prendre les devants en matière de vaccination.

Quelle situation en Suisse avec la grippe aviaire?

Aucune personne n'a encore été contaminée en Suisse, la transmission est extrêmement rare jusqu'à présent. «Les produits à base de volaille comme le poulet et les œufs peuvent être consommés sans crainte. Pour des raisons de sécurité, il ne faut généralement pas toucher les oiseaux sauvages trouvés morts», rappelle Barbara Camenisch. L'Ofag prie tous les éleveurs de volaille de protéger leurs animaux contre la grippe aviaire. Ils devraient surtout éviter que leurs animaux n'entrent en contact avec des oiseaux sauvages, par exemple en plaçant un filet à mailles serrées au-dessus de l'enclos.

Le nombre de cas par an dépend de plusieurs facteurs. Le nombre d'oiseaux migrateurs joue un rôle, de même que le type d'oiseaux sauvages concernés. Les cygnes et les grues propagent peu le virus. «Les deux se sont manifestés l'hiver dernier. Le nombre d'oiseaux migrateurs était plus faible que les autres années. De plus, ce sont surtout les cygnes et les grues qui sont tombés malades», explique Barbara Camenisch. Il n'y a eu qu'un seul cas de grippe aviaire en Suisse l'hiver dernier, chez un cygne. Des épidémies de grippe aviaire plus importantes ont eu lieu en novembre 2016 et en janvier 2023.