Voici dans quel canton la grippe fait le plus de ravages

De nombreux Suisses seront alités pour Nouvel an à cause de la grippe.
De nombreux Suisses seront alités pour Nouvel An à cause de la grippe.Image: Shutterstock

La grippe continue de progresser en Suisse. Côté romand, le taux d'incidence s'avère particulièrement élevé dans un canton spécifique.
31.12.2025, 12:5831.12.2025, 12:58

La grippe saisonnière a continué de progresser en Suisse au cours de la semaine écoulée, qui coïncide avec la période des fêtes. Près d'un quart de cas en plus ont été signalés par rapport à la semaine précédente.

La semaine dernière, 31,90 cas confirmés en laboratoire pour 100 000 habitants ont été signalés en Suisse et au Liechtenstein, soit une hausse de 21,8% sur une semaine, indique mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Cela correspond à environ 2900 cas confirmés.

Les taux d'incidence les plus élevés se trouvent dans les cantons de Bâle-Ville (59,59), Jura (53,45) et Schaffhouse (51,88). A l'inverse, les régions les plus préservées sont Obwald (5,04), Appenzell Rhodes-Intérieures (5,98) et Appenzell Rhodes-Extérieures (12,34).

Une porte-parole des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) a signalé à Keystone-ATS un «niveau élevé» de personnes atteintes de grippe «déjà avant les Fêtes», même si le pic n'est pas encore atteint. Elle rappelle que des lits supplémentaires ont été ouverts avant les Fêtes et que les masques sont obligatoires dans les zones de soins depuis le 9 décembre. (jzs/ats)

Skims débarque en Suisse: on a testé
Video: watson
