Coop, PAM dévalisées à Saas Fee coupée du monde par la neige

Les magasins de la Coop et PAM ont été dévalisés à Saas Fee (VS).
A gauche, la Coop de Saas Fee. A droite, le magasin Pam du même village.watson

Les photos des commerces de Saas-Fee pris d'assaut

Les rayons des magasins du village valaisan de Saas Fee ont été vidés. Une lectrice nous a fait parvenir des photos.
18.02.2026, 15:0218.02.2026, 16:09
Sven Papaux
Sven Papaux

Les détonations résonnent sans relâche dans la station valaisanne de Saas Fee: les employés des remontées mécaniques s'affairent à déclencher des avalanches, épuisant leurs stocks d'explosifs. Mais c'est un autre secteur du village qui se retrouve lui aussi à court: celui des denrées alimentaires.

Le problème réside dans la fermeture de la route menant à Saas Fee, dans les deux sens, mercredi, en raison du risque d'avalanche. Le portail d'informations Nau.ch relayait les propos de Pesche Meyer, de l'hôtel Elite Alpine Lodge: «Plus aucun produit frais n'arrive dans la vallée».

Météo: ces accès routiers sont fermés en Valais

Cette période rappelle l'épisode de 2018 à Zermatt, lorsque la station valaisanne s'était retrouvée coupée du monde: les magasins ne pouvaient plus être réapprovisionnés et les rayons s'étaient vidés.

Même refrain en 2026, à Saas Fee. Une lectrice nous a fait parvenir plusieurs photos des différents magasins de nourriture. «Il n'y a plus de fruits et légumes», nous informe-t-elle, nous glissant, amusée, qu'il reste des pâtes dans les placards.

Il fallait bien quelques denrées, sinon il fallait se rendre dans un restaurant. Le magasin Pam et ses étals ont été vidés, comme nous le montre cette photo prise par notre lectrice ce mercredi matin 18 février.

Le Pam de Saas Fee (VS) a été pris d&#039;assaut par les habitants du village.
Le magasin Pam n'avait plus grand-chose dans ses rayons.Image: watson

Même refrain à la Coop du village valaisan. Le magasin a été vidé de ses produits, à l'instar de son concurrent.

La Coop a été dévalisée à Saas Fee (VS).
Le résultat mardi 17 février, dans la Coop du village valaisan.Image: watson
Le magasin de la Coop était encore bien vide mercredi matin à Saas Fee.
Voici le résultat mercredi matin, le 18 février.Image: watson

Notre lectrice nous a fait parvenir d'autres clichés, qui montrent que les stocks ont été bel et bien vidés dans les tous les rayons.

Le magasin de la Coop a été vidé de ses denrées alimentaires à Saas Fee.
Image: dr
Le magasin de la Coop à Saas Fee fait face à un manque de stock.
Image: watson

Malgré des rayons quelque peu clairsemés, notre lectrice assure que l'ambiance dans le village est bonne. «Les files sont surtout devant les cabines. Il y a 45 minutes d'attente», complète-t-elle.

Dans l'après-midi, les autorités ont annoncé que l'axe pour accéder au village de Saas Fee va rouvrir à 16h. Les voitures pourront à nouveau circuler entre la vallée et Viège en empruntant la route principale, comme le confirme l'ATS. Celle-ci était fermée depuis lundi soir au vu de la situation météorologique. Les bus pourront eux aussi circuler dans l'après-midi: le premier partira de Saas Fee en direction de la plaine à 15h50.

Sur ses réseaux sociaux, l'Office du tourisme de la Vallée de Saas a toutefois tenu à rassurer la population: «Ne croyez pas tout ce que vous voyez en ligne. Tout va bien, personne ne meurt de faim», est-il écrit dans une story Instagram.

