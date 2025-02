Cette photo peut paraître très «cliché» pour illustrer la vague de grippe qui touche actuellement le pays. Mais dans les faits, la grippe fait très mal cet hiver en Suisse. Image: Shutterstock

Pourquoi la grippe devrait «continuer à se propager» en Suisse

La moitié de la Suisse est malade. Du moins en apparence. Dans certaines classes, près de la moitié des enfants manquent à l'appel. La grippe semble avoir pris possession du pays. Mais qu'en est-il réellement?

Est-ce seulement une impression ou la moitié de la Suisse est clouée au lit ces jours? Nous l'avons vérifié auprès de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et les consultations sont en forte hausse depuis le début de l'année. A ce stade, pour février, on n'a jamais recensé autant de suspicions de grippe depuis la pandémie de Covid. Au cours des cinq derniers hivers, un seul pic similaire (dans des proportions tout de même moindres) a eu lieu en 2022/2023, juste avant Nouvel-An:

Le taux de consultation a lui massivement augmenté chaque semaine par rapport à la précédente en janvier et février. En fin de semaine dernière, le «Grippe-Ticker» de Swica – un outil de surveillance en temps réel de l’évolution de la grippe en Suisse – a établi la moyenne sur 21 jours de la positivité de la grippe à 56,2% (alors qu'elle atteignait 30,2% une semaine auparavant).

«L'activité grippale reste élevée et on ne semble pas encore avoir atteint le pic. Il n'est pas possible de prédire quand cela sera fait» Simon Ming, porte-parole de l'OFSP.

Le pire reste à venir

Walter Zingg, médecin-chef à la clinique des maladies infectieuses et de l'hygiène hospitalière de l'Hôpital universitaire de Zurich, ne veut pas non plus donner de calendrier précis.

«Je ne pense pas que ce soit déjà derrière. Cela va plutôt se poursuivre encore deux à trois semaines. Les virus de la grippe B devraient continuer à se propager» Walter Zingg

Alors que ceux de la grippe A se situaient à un niveau similaire à celui des années passées, on a observé dès le début de cette saison des valeurs plus élevées pour les virus B. On a néanmoins observé une diminution au cours des deux dernières semaines chez nos patients en stationnaire.

Comme d'habitude, il est conseillé de rester chez soi jusqu'à ce que la disparition de la fièvre et des symptômes les plus graves. Les masques aident également, même si on ne les rencontre actuellement que très rarement. «En fait, ce sont les personnes qui ont des symptômes qui devraient en porter - voilà ce qui serait le plus efficace», explique le médecin-chef.

Vacciner contre la grippe? Jusqu'au pic de la vague de cette année, l'OFSP continue de recommander la vaccination, en particulier pour:

- Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus.

- Les femmes enceintes.

- Les prématurés de plus de six mois.

- Les personnes souffrant de maladies chroniques.



Un hiver vraiment exceptionnel?

Selon les autorités, ce sont surtout les parents d'enfants âgés de 5 à 14 ans qui vont chez le médecin pour des symptômes ressemblant à la grippe. Les cantons des Grisons et du Tessin sont particulièrement touchés. A l'inverse, en Suisse centrale, la propagation semble actuellement moins importante.

«Les enfants font généralement office de vecteurs de la maladie. Il est bien possible qu'ils se sentent plus malades avec les virus grippaux actuels qu'avec Covid» Walter Zingg

Mais à quel point ce pic est-il exceptionnel? Quand le Covid s'est abattu sur la Suisse en février/mars 2020, les consultations étaient légèrement plus nombreuses. Et qu'en était-il avant que le lavage des mains, la distance sociale et le travail à domicile ne s'immiscent dans notre quotidien?

Depuis 2012/2013, à une exception près, les rendez-vous médicaux pour des affections de type grippal ont pratiquement toujours dépassé les valeurs de cet hiver, parfois même assez nettement:

Comment expliquer ça? Le télétravail n'a plus autant la cote, les masques ont presque totalement disparu et «se rendre au bureau en étant malade» est désormais plus tendance que mal vu. Voilà donc peut-être quelques pistes. Mais pour le médecin-chef, ces raisons ne suffisent pas:

«Les gens se sentent actuellement plus atteints que l'année dernière, bien que le nombre réel d'infections soit comparable. La saison dernière, nous avions encore beaucoup de cas de Covid, mais comme nous avons été plus souvent exposés à ces virus ces dernières années, les gens ne se sentent peut-être pas aussi malades qu'aujourd'hui. Il est tout à fait possible que l'épidémie de grippe soit donc plus virulente cette fois-ci.»

Par ailleurs, les mesures prises contre la propagation du Covid ont également permis d'éviter la transmission d'autres virus respiratoires. Il fallait donc s'attendre à ce qu'ils reviennent un jour ou l'autre.

Et qu'en est-il des cas déclarés? Leur nombre est élevé cette saison. Depuis 2012/13, ils n'avaient atteint un niveau similaire qu'en 2022/23. Comme mentionné plus haut, reste donc à savoir si nous avons déjà atteint le pic pour cet hiver. Seule certitude: au cours des treize dernières saisons, une seule a enregistré davantage de cas de grippe. Cette année, nous en étions alors déjà à environ 31 cas pour 100 000 pour une semaine, alors que l'année précédente, cette valeur était au maximum d'environ 26,5.

Voilà ce qu'il en est pour pour les éléments qu'il est possible de quantifier, parce qu'une personne se sent tellement malade qu'elle décide de consulter. Les eaux usées sont par ailleurs également un bon indicateur de la propagation des virus.

Depuis janvier 2025, leur monitoring ne comprend plus que dix stations d'épuration (Step). Là aussi, le verdict est actuellement clair: dans cinq des sites de mesure, nous sommes à une charge virale relative de 81 à 100% de la valeur maximale de la charge virale absolue de la même STEP depuis juillet 2023. Les valeurs se situent donc plus ou moins dans le cadre de l'hiver passé:

Charge virale dans les eaux usées par région La charge virale relative correspond à la valeur absolue par rapport à la valeur maximale de la charge absolue pour une même STEP sur la période depuis juillet 2023. A chaque fois qu'un nouveau plafond est atteint, la charge virale relative correspond à 100% et celle de toutes les semaines précédentes diminue sur toute la période observée. Image: Screenshot BAG

