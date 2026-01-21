bien ensoleillé
Voici les cantons les plus touchés par la grippe

La grippe saisonnière recule en Suisse mais reste forte selon les régions. On fait le point.
21.01.2026, 14:1921.01.2026, 14:19

Le nombre de cas de grippe, encore élevé dans la plupart des régions en Suisse, est en baisse depuis deux semaines, a indiqué mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Il est toutefois encore trop tôt pour dire si le pic de la vague a été dépassé.

La semaine dernière, 23,03 cas de grippe confirmés en laboratoire pour 100 000 habitants en Suisse ont été signalés. Cela représente 23,5% de moins par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'OFSP. Cela correspond à environ 2094 cas confirmés.

Sur le plan régional, les taux d'incidence étaient les plus élevés à Bâle-Ville (57,60), Uri (49,64), Bâle-Campagne (34,85). Les plus bas ont été enregistrés à Appenzell Rhodes-Extérieures (3,53), Appenzell Rhodes-Intérieures (11,95), Zoug (11,96).

En Suisse romande, c'est le canton de Fribourg (15,58) qui s'en sort le mieux, alors que le Jura (30,73) est le plus touché.

La vague de Covid-19 (SARS-CoV-2) a atteint elle son pic à l'automne dernier, et le nombre d'infections diminue lentement depuis lors. Le nombre actuel de cas enregistrés dans le système de déclaration obligatoire est similaire à celui enregistré il y a un an, selon l'OFSP. (jzs/ats)

