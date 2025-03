Martin Pfister aux côtés de son épouse Cacilda, de sa famille et de ses invités, le mercredi 12 mars 2025 à Berne. Image: keystone

Il lit Joël Dicker et on le surnomme «Vôvo»: Martin Pfister côté famille

Fraîchement élu, le nouveau conseiller fédéral n'a pas hésité à présenter publiquement sa grande famille, qu'il considère comme «son plus grand fan club» et qu'il aime retrouver les dimanches. Portrait.

La rencontre avec sa femme s'est produite il y a 27 ans. Martin Pfister jouait du trombone avec son groupe au carnaval de Baar, dans le canton de Zoug, lorsqu'il fait la rencontre de Cacilda, qui a grandi à Rio de Janeiro et est arrivée en Suisse à l'âge de 23 ans. Il l'invite alors à prendre un café. «La discussion s'est poursuivie sur les marches d'un escalier près de la gare», se remémore-t-elle dans les colonnes de la NZZ. Elle se souvient même de sa tenue ce jour-là, une jupe ballon or et blanc. Trois mois plus tard, leur amitié se transforme en amour.

«Il était très charmant. Il l’est toujours» Cacilda, à la NZZ.

Le conseiller fédéral Martin Pfister aux côtés de son épouse Cacilda, mercredi 12 mars à Berne. Keystone

Du piano et Joël Dicker

Le couple a quatre enfants – Isabel, 13 ans, Samuel, 15 ans, Gabriela, 24 ans et Fabiola, 27 ans – et quatre petits-enfants. Le surnom de Martin Pfister? «Vovô», qui signifie grand-père en portugais. Des proches qu'il considère comme «son plus grand fan club», déclare-t-il à nos confrères du Blick, et qu'il aime retrouver les dimanches à Allenwinden autour d'une grande table bien dressée.

Au quotidien, cependant, ils ne vivent qu'à quatre dans le canton d'origine du conseiller fédéral, précise Cacilda, qui travaille comme masseuse médicale. Parmi les anecdotes de vie qu'elle a racontées à la NZZ, il y a le fait que son mari est le premier à quitter la maison le matin, à six heures. Il aime se rendre au travail en bus, à pied ou en voiture, boire un rapide café dans un bistrot avant de rejoindre des bureaux qui ne sont dorénavant plus les siens.

Autre détail qui permet de mieux cerner le nouveau ministre: la musique et la lecture ne sont jamais bien loin. Son trombone, par exemple, se trouve actuellement dans la chambre de son fils Samuel. Un piano trône également dans le salon, car il en faisait quand il était petit. C'est désormais ses deux filles qui en jouent. Cacilda, quant à elle, dit ne «maîtriser qu'une chanson».

Fils d'historien, Martin Pfister – que sa fille Isabel décrit comme «une encyclopédie ambulante» – a lui aussi étudié l'histoire à l'Université de Fribourg. Des dizaines d'ouvrages historiques ornent sa bibliothèque et il avoue apprécier la compagnie d'un livre avant d'aller se coucher. A Blick, il souffle être actuellement en train de lire Joël Dicker «pour entraîner son français».

Vacances au Brésil

En temps normal, la famille aime passer deux à trois semaines au Brésil au printemps. «C'est très vivant là-bas, ça n'a rien à voir avec des vacances», décrit sa femme. Les discussions se font en portugais entre mère et enfants et en allemand avec Martin Pfister. «Mais on ne peut pas parler de lui, car il comprend tout», plaisante-t-elle.

Et d'ajouter que depuis peu, afin de rester en forme, son époux a décidé de courir le parcours Vita tous les dimanches. Un entraînement hebdomadaire qui devra se frayer une place dans l'agenda chargé du conseiller fédéral.