Cette innovation suisse pourrait changer la donne pour les paraplégiques

L'étude clinique a porté sur 126 personnes âgées de 18 à 70 ans, souffrant soit d'une paraplégie totale, soit d'une paraplégie partielle due à une lésion de la moelle épinière. Image: KEYSTONE

Une étude internationale menée par des scientifiques suisses montre qu'avec certains anticorps, la moelle épinière se rétablit mieux.

Bruno Knellwolf / ch media

L'Université de Zurich et la clinique universitaire Balgrist ont obtenu des «résultats encourageants» qu'elles ont publiés, avec d'autres cliniques européennes, dans la revue spécialisée The Lancet Neurology.

L'étude clinique a porté sur 126 personnes âgées de 18 à 70 ans, souffrant soit d'une paraplégie totale, soit d'une paraplégie partielle due à une lésion de la moelle épinière au niveau du cou. Parmi elles, 78 personnes ont été traitées avec l'anticorps NG 101, injecté directement dans le canal rachidien des patients. Un cycle de traitement complet comprenait six injections parallèles au traitement hospitalier normal.

Comment ça marche?

Cet anticorps bloque une protéine propre à l'organisme qui, en cas de blessure, empêche la régénération des fibres nerveuses endommagées dans la moelle épinière. Jusqu'à présent, des études internationales ont pu montrer que cela était possible sur des animaux. Le traitement avec les anticorps NG 101 doit permettre de freiner les mécanismes inhibiteurs dans le corps d'un être humain et de permettre ainsi la récupération de la moelle épinière.

Outre les 78 personnes auxquelles les anticorps ont été injectés, les chercheurs ont mené un groupe qui n'a reçu qu'un placebo. Ni les personnes traitées ni les chercheurs ne savaient qui avait reçu l'anticorps et qui avait reçu le placebo.

L'étude a porté sur les muscles des mains et des bras afin de déterminer si les fonctions motrices se rétablissaient chez les patients. Il s'est avéré que les patients souffrant d'une paralysie médullaire complète ne profitaient pas des bénéfices du traitement par anticorps.

Nette amélioration en cas de paralysie partielle

En revanche, le groupe de patients dont la paralysie n'était pas complète a vu des améliorations significatives, aussi bien dans la commande volontaire des muscles paralysés que dans l'autonomie des patients dans la vie quotidienne. Il s'est avéré que l'anticorps est généralement bien toléré et qu'aucun effet secondaire lié à celui-ci n'est apparu jusqu'à présent, comme l'écrit l'Hôpital universitaire Balgrist.

Le succès du traitement par anticorps en cas de paralysie médullaire incomplète doit maintenant être confirmé par d'autres études, écrivent les chercheurs autour de Martin Schwab de l'université de Zurich et d'Armin Curt de l'hôpital universitaire de Balgrist. Une étude de suivi avec un anticorps plus développé est déjà annoncée. Il s'agira d'examiner surtout les patients qui, sur la base de l'étude actuelle, présentent le plus grand potentiel de guérison, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas complètement paraplégiques.