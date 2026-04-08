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La SSR a enregistré une perte de 2,9 millions de francs en 2025

La SSR a enregistré une perte de 2,9 millions de francs en 2025
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La SSR a enregistré une perte de 2,9 millions de francs en 2025

La baisse des recettes issues de la redevance et de la publicité ont eu un impact sur le résultat d'exploitation de la SSR, qui enregistre une perte de près de trois millions de francs.
08.04.2026, 08:1908.04.2026, 08:19

La SSR a enregistré l'an dernier une perte de 2,9 millions de francs. Ce résultat est dû notamment à la baisse des recettes issues de la redevance radio-TV et des recettes publicitaires et à la hausse des charges d'exploitation, explique mercredi l'entreprise.

Au total, la SSR boucle l'année sur un résultat d'exploitation de 1,56 milliard de francs, soit 2,9 millions de francs de moins qu'en 2024, indique-t-elle. Les recettes issues de la redevance ont baissé de 33,4 millions de francs et les recettes publicitaires de 4,1 millions de francs.

Ce recul a été «légèrement atténué» par une hausse des recettes de sponsoring dans le cadre des grands événements sportifs de l'année et du concours Eurovision de la chanson à Bâle.

Les charges d'exploitation ont progressé de 11,4 millions de francs, notamment en raison des provisions pour les restructurations en lien avec la transformation de l'entreprise. Les frais salariaux effectifs ont reculé de 15,6 millions de francs, avec une baisse des effectifs de 248 équivalents plein temps (ETP), soit 4,3%. (ats)

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