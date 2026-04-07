Image d'illustration Image: Shutterstock

Un jeune Suisse meurt à motoneige en Italie

Un accident de motoneige a coûté la vie à un jeune homme de 18 ans lundi à Cervinia (I).

Plus de «Suisse»

Un Suisse de 18 ans a perdu la vie lundi lors d’un accident de motoneige à Cervinia (I). La police mène une enquête afin de reconstituer les circonstances de l’accident.

Le jeune homme circulait à motoneige sur l’une des pistes de Cervinia lorsqu’il a, pour des raisons encore inconnues, perdu le contrôle du véhicule, qui s’est ensuite renversé. Le jeune a été projeté dans un ruisseau.

Toutes les tentatives de réanimation ont été vaines: il a succombé à ses graves blessures. Les secouristes du secours alpin valdôtain sont également intervenus sur place.

La police entendra les personnes présentes lundi soir afin de déterminer si elles ont été témoins de l’accident. Les parents de la victime sont attendus mardi matin pour procéder à l’identification. (jzs/ats)