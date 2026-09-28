L'ingérence russe a usurpé le site du média romand «Bilan». Image: Montage watson

Un célèbre média romand détourné par des pro-Poutine

Un faux article du média économique romand Bilan prête à Edouard Philippe, candidat à la présidentielle française de 2027, la location d'un méga-bunker en Suisse. L'œuvre d'une campagne d'ingérence pro-russe.​

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«Candidat déclaré à la présidentielle française de 2027, Edouard Philippe aurait loué un méga-bunker en Suisse, à Lungern, dans le canton d'Obwald». C'est du moins ce qu'affirme un article attribué à Bilan, selon lequel l'ancien Premier ministre aurait passé commande auprès de la société Brünig Mega Safe, un refuge de luxe réservé aux ultra-riches.



Le texte va jusqu'à reproduire, en capture d'écran, le contrat de bail. Le maire du Havre y aurait acquis un compartiment de 150 m², qui serait mis en service le 10 septembre 2028.

Voici le contrat de bail construit de toute pièce. Image: Capture d'écran

Tout cela est faux.

Le site n'est pas celui du média romand: une simple coquille dans la barre d'adresse, «Billan.ch», suffit à éveiller les soupçons. Pour le reste, l'illusion est troublante. Le site est en tous points semblable à l'original, jusqu'à l'onglet proposant de télécharger l'application lorsqu'on le consulte depuis un téléphone. La mise en page reprend même des centaines de vrais articles du média plagié.



Le site du média économique Bilan a été cloné.

Le vrai Bilan, lui, n'en savait rien. Interrogé à ce sujet, le rédacteur en chef, Frédéric Thomasset, assure que «Bilan a pris connaissance du problème» et que «nous travaillons actuellement à une solution».

Une armée de bots pour propager l'infox

Pendant ce temps, l'article circule déjà sur les réseaux sociaux, notamment sur X et Facebook. Il est relayé de manière coordonnée par des comptes venus majoritairement d'Afrique: de faux comptes (des bots), qui donnent l'illusion d'un buzz.

Le procédé n'est pas nouveau. Les médias l'ont déjà maintes fois décortiqué: la copie conforme de sites par des acteurs malveillants porte un nom, l'attaque «Doppelgänger», ou technique des sites miroirs. Une mise en scène de l'information régulièrement associée à l'ingérence russe.



Cette fois encore, selon les informations de franceinfo, cette fausse information est l'œuvre de Storm-1516, une campagne d'ingérence numérique prorusse qui sévit sur les réseaux français depuis fin 2023.

France télévision avait consacré une série de plusieurs épisodes pour analyser l'univers de l'infox, intitulée La fabrique de mensonge. (Cet article a été rédigé avec la collaboration d'Alexandre Cudré).