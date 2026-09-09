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Ces éditeurs de médias suisses s'engagent pour plus de transparence

Michael Wanner, nouveau PDG de CH Media
Ringier Medien Schweiz, la NZZ et CH Media, l'éditeur de watson, figurent parmi les premiers signataires de cette charte.Image: keystone/watson

Ces éditeurs de médias suisses s'engagent pour plus de transparence

Charte pour plus de transparence dans la reprise de contenus médiatiques: Ringier Medien Schweiz, la NZZ et CH Media comptent parmi les premiers signataires alémaniques.
09.09.2026, 04:3009.09.2026, 05:29

Les éditeurs alémaniques s'engagent pour davantage de transparence et d'équité dans la reprise des contenus d'autres médias. Ringier Medien Schweiz, la NZZ et CH Media, l'éditeur de watson, figurent parmi les premiers signataires de cette charte.

Au cœur de cet engagement volontaire figure l’obligation pour les médias d’indiquer clairement la source originale lors d’une reprise et d’y renvoyer directement par un lien en ligne. Une attention particulière doit être portée aux enquêtes exclusives afin de mettre en évidence le travail journalistique initial, écrit l'association des éditeurs alémaniques Schweizer Medien (VSM) mardi dans un communiqué.

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L’accord établit une distinction entre une réécriture impliquant un travail propre et une simple réutilisation. La reprise intégrale ou paraphrasée d’articles ou de parties substantielles de ceux-ci n’est pas autorisée. L’utilisation systématique de contenus tiers est interdite.

Outre Ringier Medien Schweiz, la NZZ et CH Media, le groupe grison Somedia, les Freiburger Nachrichten et Gammeter Media se sont pour l'heure joints à cet engagement. La Conférence des rédactrices et rédacteurs en chef soutient également cet accord. Les entreprises participantes s'engagent à mettre en place un point de contact pour signaler d’éventuelles infractions.

Ce mémorandum d'entente est ouvert à toutes les entreprises du secteur des médias, qu'elles soient ou non membres du VSM. Le document doit être réexaminé tous les deux ans et adapté si nécessaire, précise l'association. (sda/ats)

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