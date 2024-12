Le personnel de la RTS soumet sa direction à un vote de confiance

La RTS a annoncé en septembre devoir économiser 10 millions de francs en 2025 en raison de la hausse des prix et de la baisse continue des recettes publicitaires. Au total, 46 postes équivalents temps plein vont disparaître, entraînant 19 licenciements.

Rentrée 2025: L'EPFL prend une décision drastique sur les admissions

Pour gérer la croissance des effectifs, tout en continuant à proposer une formation de qualité, l’EPFL limitera à 3000 le nombre d’étudiants admis en première année de bachelor.

La mesure prendra effet dès la rentrée 2025 et pour une durée de quatre ans, prolongeable si la situation l’exige, a indiqué l'EPFL mardi dans un communiqué. La restriction fait suite à un nombre toujours plus croissant d’étudiants choisissant l’EPFL pour leur parcours universitaire, l'école ayant acquis une renommée internationale. Par ailleurs, les ressources financières diminuent, les ressources humaines s’épuisent et les infrastructures arrivent à la limite de leurs capacités.