Tamedia ferme deux imprimeries et supprime de nombreux emplois

TX Group a annoncé pour sa filiale Tamedia la suppression d'environ 200 postes à temps plein dans le secteur de l'imprimerie. 90 postes sont en outre concernés dans les rédactions, a indiqué TX Group.

Plus de «Suisse»

Tamedia se réorganise, a annoncé TX Group dans la nuit de lundi à mardi. Elle n'est plus en mesure d'exploiter trois imprimeries de manière rentable. Des imprimeries seront donc fermées successivement: le centre d'impression de Lausanne à Bussigny, qui existe depuis 1989, devrait fermer ses portes fin mars 2025. Celui de Zurich suivra en 2026.

«Au cours des dernières années, les imprimeries ont connu des situations de surcapacité qui ne permettent plus d'exploiter trois entreprises de manière rentable» Tamedia

Tamedia ne conserve ainsi que son imprimerie de Berne, qui sera agrandie. Avec cette extension, Tamedia assure qu'il pourra garantir la production de ses propres titres et de ceux des clients externes.

Le groupe a fait savoir que le démantèlement se fera sous réserve d'une procédure de consultation. Des plans sociaux seront appliqués, avec la possibilité de prendre une retraite anticipée. Outre un accompagnement et un conseil personnalisés, Tamedia offre aux collaboratrices et collaborateurs concernés un soutien financier pour des programmes de développement et de reconversion

On l'évoquait ici 👇 Tamedia envisage de fermer ses imprimeries d'ici 2032

Quatre titres pour le numérique

L'entreprise de médias veut en outre miser sur quatre marques pour l'offre numérique: Tages-Anzeiger, Berner Zeitung, Basler Zeitung et 24 heures en Suisse romande. Le portefeuille de journaux imprimés est maintenu. Que deviendra la version numérique de ses autres titres principaux, la Tribune de Genève et le Bund? Tamedia ne donne pas encore d'informations supplémentaires, mais assure qu'ils conserveront «leur propre présence digitale».

Tamedia souhaite réorganiser en interne dans le domaine de la commercialisation publicitaire sous le nom de Tamedia Advertising. Lʼintégration des équipes de Goldbach et une plus grande proximité avec les marques doivent permettre de générer une croissance des recettes publicitaires.

A propos de médias imprimés: «J'espère que Poutine nous lit et tremble»

Pour les postes supprimés dans les imprimeries et les rédactions, des plans sociaux avec des possibilités de retraite anticipée vont être appliqués. Tamedia va aussi proposer «un accompagnement et des conseils personnalisés», ainsi qu'un soutien financier «pour des programmes de développement et de reconversion.»

Croissance dans tous les secteurs d'activité

Le chiffre d'affaires déclaré de TX Group s'est élevé à 461 millions de francs au premier semestre 2024 (460,5 millions de francs en 2023), a indiqué mardi TX Group dans son communiqué de presse sur les comptes semestriels. Le chiffre d'affaires global est resté stable grâce à la croissance externe de Goldbach Neo dans le domaine de la publicité extérieure. L'augmentation du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente serait due à l'intégration de l'entreprise de publicité extérieure Clear Channel Suisse, reprise en avril 2023. Le chiffre d'affaires organique aurait baissé de 6,3% par rapport à la même période de l'année précédente. Des frais de personnel plus faibles et des coûts plus bas pour le matériel, par exemple le papier, ainsi que pour les prestations de services auraient toutefois compensé le recul du chiffre d'affaires.

L'activité des plateformes numériques s'est bien développée au cours du dernier semestre. Selon le communiqué, Swiss Marketplace Group (SMG) a enregistré une forte croissance dans tous les secteurs d'activité. Il comprend des plateformes telles que tutti.ch et Homegate.

Le chiffre d'affaires de la plateforme de recherche d'emploi Jobcloud a reculé par rapport à l'année précédente. Le groupe attribue ce recul à l'évolution conjoncturelle modérée ainsi qu'au très haut niveau de chiffre d'affaires de l'année précédente

Le TX Group a laissé entrevoir une communication plus détaillée de Tamedia à une date ultérieure.

Contexte difficile pour la presse suisse

TX Group a procédé à des licenciements à la fin de l'année dernière. Près de 80 postes ont été supprimés, dont une soixantaine en Suisse romande au sein de ses titres gratuits (20 minutes) et payants (Tamedia), ainsi qu'à l'agence Sport Center.

Le contexte est également difficile pour le reste de la presse suisse. Une trentaine de postes vont être supprimés au sein du groupe ESH Médias (Le Nouvelliste, Arcinfo, La Côte). Le groupe zurichois Ringier biffera 55 postes, alors que CH Media a annoncé en décembre biffer 140 postes à plein temps en Suisse alémanique.

(sda/ats)