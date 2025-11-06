en partie ensoleillé
Médicament

Berne a baissé les prix de 300 médicaments

Baisse de prix pour près de 300 médicaments cette année en Suisse (image d&#039;illustration)
Image d'illustrationImage: Shutterstock

Pour économiser sur les coûts de la santé, la Confédération a baissé les tarifs de plusieurs traitements remboursés par les caisses maladie.
06.11.2025, 11:1506.11.2025, 11:15

La Confédération a baissé les prix de près de 300 médicaments de 12% en moyenne au cours de cette année. Des économies d’au moins 65 millions de francs sont attendues dans les coûts de la santé.

Depuis 2017, l'Office fédéral examine chaque année les prix d'un tiers des médicaments remboursés par les caisses maladie. Les critères pris en compte sont l'efficacité, l'adéquation et l'économicité.

Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026

Il s'agit d'une contribution importante à la maîtrise des coûts de la santé, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Des exceptions

Dans le cas de 55 médicaments importants pour l’approvisionnement, l’OFSP a exceptionnellement renoncé à une baisse de prix afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement.

Le cycle de réexamen effectué sur la période 2023-2025 devrait permettre d’économiser au moins 335 millions de francs au total. Les deux derniers cycles (2017-2019 et 2020-2022) avaient permis de réaliser des économies de 740 millions de francs au total. (jzs/ats)

