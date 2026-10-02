Parmelin démissionne le jour du papet. Image: montage watson

Parmelin choisit le jour le plus vaudois possible pour démissionner

Guy Parmelin a choisi un jour particulier pour annoncer son départ du Conseil fédéral. Ce vendredi, son canton célèbre aussi l'un de ses plats emblématiques.

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Difficile de faire plus vaudois. Guy Parmelin a annoncé ce vendredi 2 octobre qu'il quitterait le Conseil fédéral à la fin de l'année, après onze ans au gouvernement. Or, le premier vendredi d'octobre est aussi, depuis 2009, la Journée du Papet vaudois.

Le clin d'œil est d'autant plus savoureux que le président de la Confédération est lui-même profondément lié au terroir. Originaire de Bursins, Guy Parmelin est agriculteur et viticulteur. En décembre 2025, une délégation de son village avait d'ailleurs fait le déplacement jusqu'à Berne pour célébrer l'élection de «leur» président, racontait La Côte.



Grosse journée pour les Vaudois. Image: watson

Et le papet n'est pas n'importe quel plat dans le canton. Le canton Vaud le présente comme «la plus fameuse» de ses spécialités culinaires et l'a inscrit à son inventaire du patrimoine immatériel. Mélange de pommes de terre et de poireaux accompagné de saucisse aux choux, il est célébré ce vendredi pour la 18e fois.

«Le feu sacré n'est plus aussi sacré»

Au-delà de cette coïncidence très vaudoise, Guy Parmelin a expliqué vouloir laisser la place à des «forces vives en ces temps de grandes incertitudes». Il a ajouté: «Le feu sacré n'est plus aussi sacré qu'au début», tout en excluant un problème de santé.



Guy Parmelin restera en fonction jusqu'au 31 décembre, «23h59 dernier délai». Son successeur ou sa successeure héritera, selon lui, d'une «base solide», avec une marge de manœuvre pour «imprimer sa patte». (jah)