Image: keystone

Voici le canton qui a pris le plus d'éclairs en 2025



Cet été, le ciel suisse a beaucoup moins grondé que d’habitude. Les orages se sont faits rares et les éclairs bien plus timides qu’en 2024.



Plus de «Suisse»

L'été 2025 a été pauvre en orages en Suisse. Environ 182 000 éclairs ont été comptabilisés, contre 320 000 l'année dernière, indique MeteoNews mercredi sur son site internet.

Le service météorologique constate une chute marquée des éclairs par rapport aux années précédentes : l’an dernier, un seul jour a compté plus d’éclairs que l’ensemble du mois d’août 2025.

Les orages majeurs ont également été moins fréquents que ces dernières années. La situation météorologique particulièrement stable de cet été explique le faible nombre d'éclairs, explique MeteoNews. Les grandes fluctuations d'une année à l'autre sont normales et aucune tendance particulière ne se dessine, précise le service.

Dans le détail, le plus grand nombre d'éclairs a été enregistré dans le canton de Berne (23 371), suivi des Grisons (21 308). Les deux cantons sont aussi ceux qui ont connu le plus grand nombre de jours d'orages. La foudre la plus puissante a été enregistrée le 3 juillet dans une commune saint-galloise. (lem/ats)