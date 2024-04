Le mercure devrait atteindre 25°C de week-end en Suisse. Image: KEYSTONE

Des températures «exceptionnelles» attendues en Suisse ce week-end

La Suisse s'apprête à vivre un «épisode de chaleur très précoce» et potentiellement «exceptionnelle» ce week-end. Les températures devraient grimper jusqu'à 25°C, soit le double de la norme de début avril. Mais le plaisir risque d'être de courte durée.

Après un week-end pascal localement frais et très arrosé, la nouvelle semaine démarre sous un temps encore mitigé et parfois humide. Les choses devraient bientôt changer, et de façon plutôt radicale. Un «épisode de chaleur très précoce» est, en effet, attendu en Suisse vers la fin de la semaine, annonçait lundi MeteoNews.

«Pendant les prochains jours, les températures pourront atteindre, voire dépasser les 25°C», nous confirme Christophe Merz, météorologue chez MeteoNews. Des valeurs potentiellement «exceptionnelles» pour cette période de l'année, ajoute-t-il.

«Pendant les deux premières semaines d'avril, la température normale oscille autour des 12, 13°C en Suisse romande» Christophe Merz, MeteoNews

L'imminent épisode de chaleur pourrait donc se situer 12, voire 13°C au-dessus des valeurs normales. «Avril est un mois pendant lequel les températures ont tendance à beaucoup augmenter», tempère Christophe Mertz, qui rappelle pourtant que «les pics sont généralement mesurés vers la fin du mois».

«Des records absolus pour la saison sont probables», résume MeteoNews. «On pourra alors sans problème sortir en t-shirt».

Un élément pourrait influer sur l'intensité de la chaleur, prévient le météorologue: la présence de sable du Sahara dans l’atmosphère. «S'il y en a trop, il pourrait voiler le ciel et limiter l’ensoleillement, ce qui limitera à son tour la chaleur», explique-t-il. Le sable ne devrait pourtant pas nous déranger davantage: comme il n'y aura pas de pluie, il ne devrait pas se retrouver au sol, ni impacter la qualité de l'air.

Valais, Genève et vallées préalpines

Les températures devraient commencer à monter ce week-end. «Samedi et dimanche seront les jours les plus chauds», indique Christophe Mertz. Mais le plaisir risque d'être de courte durée: «Le mercure devrait commencer à baisser à partir de lundi, même si les températures resteront très douces», complète-t-il.

«Dès mardi, la situation va devenir plus incertaine. Des pluies pourraient arriver de l’ouest et le temps pourrait se dégrader» Christophe Merz, MeteoNews

Les valeurs les plus élevées devraient être mesurées en Valais, le long du Rhône, ainsi qu’à Genève et dans les vallées des Préalpes, poursuit Christophe Mertz. «Sur le Plateau, les températures seront légèrement inférieures et se situeront autour des 23, 24°C».

Air africain

Un front très important d’air chaud remontant directement du Maroc est à l'origine de cet épisode de chaleur, explique le météorologue. «Des dépressions situées sur l’océan Atlantique, ainsi qu’un anticyclone à l’Est, favorisent cette situation», complète-t-il. Et d'ajouter: