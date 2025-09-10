Les mois de septembre et octobre devraient être humides et nuageux en Suisse. Image: KEYSTONE

Voici à quoi devrait ressembler l'automne en Suisse cette année

L'été se prolongera-t-il avec un automne ensoleillé? Les météorologues ont livré leurs prévisions. Selon eux, septembre et octobre devraient être trop humides, mais novembre sera probablement chaud et sec.

L'été a tiré sa révérence, du moins sur le plan météorologique. Beaucoup espèrent désormais un été indien: feuilles de toutes les couleurs sur les arbres, rayons de soleil réconfortants avant la saison froide et temps idéal pour la randonnée. Sur la base des données actuelles, les spécialistes de Meteonews se livrent à de premières prévisions.

Les données de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) américaine et du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) ont calculé pour la Suisse des températures supérieures de 1 à 1,5 degré à la moyenne. Et ce, pour septembre, octobre et novembre.

Septembre et octobre: humides, mais doux

Le modèle américain prévoit également de fortes précipitations. Le modèle européen ne confirme pas, sans pour autant réfuter. Fred Decker de Meteonews décrit donc un mois de septembre trop humide, mais aussi trop doux. Les choses pourraient donc se poursuivre comme elles ont commencé: moins de soleil, plus de pluie.

Septembre devrait être trop humide, mais plus chaud que d'habitude. Image: MeteoNews

Le météorologue annonce également un temps plus humide que la moyenne en octobre. Les températures, elles, devraient rester supérieures à la normale.

Octobre s'annonce aussi à la fois plus humide et plus tempéré. Image: MeteoNews

Novembre: chaud et brumeux

La situation changera en novembre. Ce mois devrait être très doux en raison d'un anticyclone récurrent. On devrait enregistrer des températures supérieures à la moyenne, en particulier la nuit.

Les spécialistes misent sur moins de pluie, surtout dans le nord, où le temps devrait être trop sec. Cela ne signifie pas pour autant qu'il fera beau, du moins dans les plaines. En effet, le brouillard devrait masquer le soleil. En montagne, en revanche, le soleil devrait briller en novembre.

En novembre, on s'attend à un temps plus sec et à de la brume. Image: MeteoNews

Et pour ceux qui ne veulent pas ranger lunettes et chapeaux, les météorologues ont également de bonnes nouvelles.

En effet, ces prévisions maussades ne signifient pas une absence totale de soleil pour autant. Pratiquement chaque automne connaît en effet des périodes sèches et ensoleillées. La première pourrait déjà arriver fin septembre. On l'aura peut-être quand même un peu, cet été indien.

