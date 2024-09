La vallée de Saas est à nouveau touchée par les intempéries (image d'archives). Keystone

La vallée de Saas (VS) coupée après un glissement de terrain

Les pluies qui traversent le Valais depuis mercredi soir ont provoqué un glissement de terrain vers Eisten, entraînant la fermeture de la route cantonale menant à la vallée de Saas. D'autres débordements pourraient encore survenir.

La route cantonale menant à la vallée de Saas (VS) a été fermée jeudi matin en raison d'un glissement de terrain, provoqué par le front pluvio-orageux qui traverse le Valais depuis mercredi soir. «D'autres débordements, des effondrements de berges et des laves torrentielles pourraient encore survenir sur les cours d’eau latéraux» de certaines régions, prévient aussi l’Organe cantonal de conduite (OCC).

Le glissement de terrain s'est produit vers Eisten, entraînant la fermeture de la route entre Stalden et Saas-Almagell, a précisé un porte-parole de la police cantonale. Selon les premières informations, cette lave torrentielle n'a fait aucun blessé et aucune personne n'est portée disparue, a-t-il ajouté. La route entre Saas-Grund et Saas-Almagell est aussi fermée.

Deux cours d'eau ont débordé

Des équipes sont sur place pour rouvrir l'accès à la vallée. Il est encore impossible de dire quand cela interviendra, mais un point de la situation sera fait en fin de journée, indique l'OCC. Celui-ci précise que dans la vallée de Saas, «deux cours d'eau ont débordé, à savoir le Lehanbach et le Triftbach qui a emporté un pont à l'embouchure de la Vispa».

Outre cette vallée, l'OCC a décidé de maintenir la vigilance accrue pour les cours d'eau latéraux dans les régions du Haut Val d'Hérens, d'Anniviers, du Mattertal, du Simplon, du Binntal, de Conches et d'Aletsch.

Alerte pour le Rhône

Il a également émis une alerte à l'attention des Etats-majors de conduite pour le Rhône de Gletsch à Martigny (embouchure du Trient). Le pic de la crue du fleuve devrait être atteint en soirée, ajoute l'OCC qui appelle la population à notamment limiter ses déplacements, ne pas s'approcher des cours d'eau, ne pas stationner sur les ponts, ni sur les berges des cours d'eau latéraux et du Rhône, ne pas naviguer sur le Rhône et à l'embouchure du lac Léman ainsi à se conformer strictement aux ordres des autorités.

Fin juin et début juillet, le Vieux-Pays a déjà été touché par des intempéries. Mercredi, les autorités ont chiffré les dégâts causés par ces épisodes à environ 125 millions de francs pour le canton du Valais. Ces coûts concernent les cours d'eau latéraux, le Rhône, les routes, les infrastructures agricoles et les forêts. Les dommages causés aux privés, au PME et aux grandes industries ne figurent pas dans ce montant. (ats)