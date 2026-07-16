La première bonne nouvelle concerne les températures. Image: watson

Voici la météo qui attend les festivaliers à Paléo

A quelques jours du coup d'envoi de Paléo, on fait le point sur ce que le ciel réserve aux festivaliers, avec Frédéric Glassey, météorologue à MeteoNews.

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Après plusieurs semaines marquées par la canicule et des orages parfois violents, les festivaliers peuvent souffler. Si les tendances actuelles se confirment, la météo s'annonce plutôt clémente pour le début de Paléo, qui ouvre ses portes mardi prochain à Nyon.

«Pour les trois ou quatre premiers jours, on part sur le meilleur scénario possible», résume Frédéric Glassey, météorologue chez MeteoNews, qui assurera comme chaque année une permanence météo directement sur le site du festival.

La première bonne nouvelle concerne les températures. Après des semaines à dépasser régulièrement les 30°C, voire davantage, le thermomètre devrait retrouver des valeurs bien plus supportables. «On attend plutôt 26 à 27°C», explique le spécialiste.



«Comparé aux 32, 33, 34 voire 37°C observés ces dernières semaines, ça nous paraîtra presque frais»

Autrement dit, pas de canicule en vue pour le lancement du festival. L'autre point particulièrement rassurant concerne les orages. Les tendances actuelles privilégient un temps sec entre mardi et vendredi, accompagné d'un régime de bise. «On ne voit pas, à ce stade, de situation dangereuse avec des orages susceptibles de provoquer des évacuations ou des annulations», indique Frédéric Glassey.

Cette bise pourrait souffler modérément, avec des rafales pouvant atteindre environ 40 km/h. Rien d'inquiétant pour les infrastructures du festival, selon le météorologue. Au contraire, ce vent contribuera à rendre les températures plus agréables après les fortes chaleurs de ces dernières semaines. Le soir, les festivaliers pourraient même devoir enfiler un pull ou une veste légère.



Une bonne nouvelle aussi pour les campeurs

Les personnes qui dormiront au camping devraient elles aussi profiter de conditions plutôt favorables. Même si des orages restent possibles en Suisse romande avant le début du festival, les sols ne devraient pas être détrempés au moment de l'ouverture.

Les températures encore élevées d'ici au week-end devraient permettre au terrain de sécher rapidement. «Le pire, pour un camping, ce sont des conditions météo extrêmes pendant le festival. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui est prévu», souligne Frédéric Glassey.

La question de la sécheresse et du risque d'incendie semble également sous contrôle. Les précipitations tombées ces derniers jours, celles encore attendues avant Paléo ainsi que la possibilité d'arroser certains secteurs grâce à l'eau du lac permettent d'aborder le festival avec davantage de sérénité. Les organisateurs ont d'ailleurs pris plusieurs mesures préventives, notamment en tondant certains champs plus ras qu'à l'habitude afin de limiter les risques.



Prudence pour le week-end

Reste une inconnue, la fin du festival. A ce stade, Frédéric Glassey refuse de tirer la moindre conclusion pour samedi et dimanche. Les différents modèles météorologiques proposent encore des scénarios très différents, certains envisageant un retour de conditions plus chaudes, d'autres non. «Les éléments à disposition ne permettent pas encore de savoir à quelle sauce on sera mangé», résume-t-il.



«Concernant le week-end du 25 au 26, la seule chose que l’on sait à ce stade, c’est qu’on ne sait rien»

En clair, si les quatre premiers jours s'annoncent particulièrement encourageants, il faudra encore patienter quelques jours avant de connaître les prévisions fiables pour la fin de Paléo.