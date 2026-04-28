Une interdiction de faire du feu est en vigueur dans certaines parties du canton des Grisons. Image: Keystone

Le risque d'incendie grimpe en Suisse: voici les zones à risque

La sécheresse s'étend en Suisse, et le risque d'incendie de forêt, lui, s'est presque généralisé sur tout le territoire. Les quelques averses attendues mardi ne devraient guère modifier la situation.

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Dans une majeure partie de la Suisse, le risque d'incendie de forêt est actuellement modéré. En revanche, le danger est bien plus préoccupant en Argovie, dans certaines parties du Valais ainsi que les cantons des Grisons, de Glaris et du Tessin. Dans certaines zones, le risque d'incendie de forêt a même été relevé au niveau 4 sur 5, selon MétéoSuisse, soit un «fort danger».

Cela signifie que le feu peut se propager aux cimes de certains arbres et que des brandons peuvent être projetés au loin. La lutte contre un tel incendie est difficile et exige des moyens importants. C'est pourquoi il est également interdit d'allumer des feux en plein air. Seuls les foyers fixes à sol bétonné, signalés par les autorités, peuvent être utilisés avec la plus grande prudence. Par vent, aucun feu ne doit être allumé.

Un réel risque d'incendies de forêt

Dans ces conditions, une simple étincelle suffit à provoquer un incendie avec une très grande probabilité. Dans les districts de Moesano, Bergell, San Bernardino et Poschiavo (GR), une interdiction absolue du feu a donc été décrétée.

Dans les zones à «danger marqué» (niveau 3 sur 5), en orange sur la carte, il n'est autorisé d'allumer un feu que dans des emplacements prévus à cet effet. Les flammes doivent en outre être surveillées en permanence et éteintes immédiatement en cas de projection d'étincelles. Celles-ci peuvent en effet suffire à provoquer un incendie de grande ampleur. Même une allumette peut déclencher un incendie.

Le risque actuel d'incendie de forêt en Suisse. Image: MétéoSuisse

Même en cas de «danger limité», dans les zones jaunes, la prudence s'impose. Les cigarettes et autres produits fumigènes ne doivent pas être jetés négligemment. Ici également, la même règle s'applique: surveiller le feu en permanence.

Seule une partie du Tessin ne présente actuellement aucun risque d'incendie de forêt. Une amélioration de la situation n'est pas encore en vue. Si quelques averses sont attendues à certains endroits mardi, elles ne concerneront de loin pas tout le territoire. Selon Meteonews, les conditions resteront probablement sèches dans la partie centrale et orientale du Plateau ainsi qu'en bordure nord.

Des lacs bas et des glaciers qui fondent

Les météorologues de Meteonews estiment que la sécheresse devrait être un sujet persistant. En raison du manque de précipitations, l'enneigement en montagne est inférieur à la moyenne et les lacs de retenue sont plus bas qu'à l'habitude. Même les niveaux des grands lacs suisses sont inférieurs à la moyenne.

Les lacs de retenue suisses sont à un niveau inférieur à la moyenne. Image: Meteonews

Si la situation se maintient, les conséquences seront durables. La production d'électricité en été pourrait, elle aussi, être inférieure à la moyenne. Les glaciers suisses risquent en outre de connaître une nouvelle fonte record, car leur faible couverture neigeuse les exposera rapidement à vif. Un été caniculaire est également à craindre.