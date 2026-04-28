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La Suisse est à court de kérosène: ce qu'il faut savoir

Ein Mann der Firma Skytanking fuellt den Tank eines Swiss International Air Lines Flugzeugs mit dem Treibstoff Kerosin auf, aufgenommen am Donnerstag, 23. April 2026 auf dem Rollfeld am Flughafen Zuer ...
Le kérosène des avions constitue un marché à part entière.Image: keystone

La Suisse est à court de kérosène: ce qu'il faut savoir

La fermeture du détroit d'Ormuz met la pression sur le commerce de pétrole. Le carburant destiné aux avions pourrait également connaître une pénurie. Or, les réserves de la Suisse sont limitées.
28.04.2026, 09:3028.04.2026, 09:31

Depuis que le détroit d’Ormuz est fermé en raison de la guerre en Iran, les carburants fossiles se raréfient dans toute l’Europe et deviennent plus chers.

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En Suisse, les automobilistes ont jusqu’ici eu moins de raisons de s’inquiéter des prix du diesel et de l’essence qu'en Allemagne, par exemple. Mais ce qui commence à manquer progressivement dans le pays, c’est le carburant pour l'aviation, le kérosène.

Trois mois de réserve

L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) estime que l’approvisionnement en kérosène est garanti jusqu’à la fin du mois mai.

En principe, la Suisse devrait stocker 90 jours de consommation moyenne dans ses aéroports, celui de Bâle exclu. Cette quantité est basée sur la moyenne des trois dernières années. C’est ce qu’a confirmé un porte-parole de l’OFAE.

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Pourquoi la Suisse galère avec ses stocks de kérosène

Mais actuellement, les réserves suisses ne représentent l'équivalent que de 72 jours. La raison invoquée est une forte augmentation de la consommation de kérosène depuis la pandémie. Car depuis cette époque, le carburant arrive souvent avec du retard dans les stocks dits «obligatoires».

L'UE a des solutions

Au sein de l’Union européenne, le principe de solidarité énergétique s’applique. Lorsqu’un État membre manque de kérosène, les autres pays sont tenus de lui venir en aide et de lui en fournir.

Directrice de l'OFAE, Nicole Mathys déclare à la SSR:

«La Suisse n’est pas membre de l’Union européenne et n’est donc pas liée à la solidarité énergétique»

Les réserves nationales sont avant tout destinées à la consommation intérieure.

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Il existe toutefois une exception pour l’approvisionnement en gaz. Un accord a été conclu entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie. En cas de pénurie dans l’un de ces pays, une demande de soutien peut être formulée, précise Nicole Mathys:

«L’objectif est alors d’alimenter en priorité les clients protégés en gaz, par exemple les ménages, les hôpitaux ou les services de secours.»

Ces groupes seraient prioritaires en cas de situation de pénurie.

S'il n’existe pas de priorisation pour le kérosène, la Suisse serait néanmoins indirectement touchée par une pénurie. Dans de telles situations, les stocks obligatoires seraient libérés via les circuits habituels du marché. Des acteurs étrangers pourraient ainsi y accéder. Nicole Mathys explique:

«Théoriquement, quelqu’un peut acheter ces volumes et les revendre de l’autre côté de la frontière»

Le marché resterait donc ouvert.

Le Conseil fédéral peut agir

Le Conseil fédéral pourrait toutefois intervenir et fixer des exceptions. Nicole Mathys explique:

«Si, par exemple, le kérosène venait à manquer de façon importante, le Conseil fédéral pourrait ordonner que des vols de secours, de lutte contre les incendies ou de recherche soient prioritaires pour l’approvisionnement en kérosène»

Une telle situation n’est toutefois pas envisagée actuellement.

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L’armée, elle, dispose de ses propres réserves de carburant. Selon l’OFAE, ces stocks ne font pas partie des réserves obligatoires organisées par la Confédération et l’industrie pétrolière. (val, tad. joe)

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