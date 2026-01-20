brouillard-4°
Tempête solaire majeure: aurores boréales en Suisse

Une tempête solaire provoque des aurores boréales en Suisse
La tempête a été provoquée par «une forte éruption solaire».Image: MeteoNews/X

Une tempête solaire majeure provoque des aurores boréales en Suisse

Une rare tempête géomagnétique a frappé la Terre lundi, avec des effets visibles dans le ciel suisse.
20.01.2026, 06:0820.01.2026, 06:08

Des aurores boréales ont illuminé le ciel en Suisse lundi soir, a indiqué MeteoNews sur le réseau social X. Elles ont été provoquées par une tempête solaire majeure, qui a commencé à frapper la Terre lundi.

De niveau 4 sur une échelle de 5, la tempête géomagnétique pourrait causer des perturbations sur les réseaux électriques et satellitaires, a expliqué le prévisionniste Shawn Dahl, du centre américain de prévision de la météorologie spatiale (SWPC) dans une vidéo. Elle devrait se poursuivre mardi mais perdre en intensité dans la journée.

Des aurores boréales ont été visibles en Suisse.
Des aurores boréales ont été visibles en Suisse.Image: MeteoNews/X

Bien que le monde ait connu en 2024 une tempête géomagnétique de niveau 5, soit le niveau maximal, pour la première fois depuis 20 ans, la tempête solaire actuelle est la plus puissante observée «depuis l'année 2003», a indiqué Dahl.

«Forte éruption solaire»

En octobre 2003, une tempête solaire «d'Halloween» avait plongé des pans entiers de la Suède dans le noir et endommagé des infrastructures énergétiques en Afrique du Sud. Les phénomènes d'une telle intensité sont rares et sont liés à l'activité solaire.

La tempête en cours a ainsi été provoquée par «une forte éruption solaire qui s'est produite hier», a précisé Dahl. Les particules solaires éjectées perturbent le champ magnétique de la Terre, avec parfois pour conséquence ces aurores boréales mais aussi une dégradation des communications à haute fréquence, des perturbations pour les satellites et des surcharges sur le réseau électrique.

Ces tempêtes solaires sont rares.
Ces tempêtes solaires sont rares.Image: MeteoNews/X

La tempête en cours pourrait provoquer des ballets d'aurores boréales, y compris dans des régions où elles ne sont pas habituelles. (jzs/ats)

